Úspěšný první ročník Prague on Point vrcholí

V 17.00 proběhne slavnostní představení knihy Baletista (vstup zdarma), kterou připravili Jiří Bubeníček a Pavel Jurášve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad.
V 19.00 uvedou studenti Bubeníček Ballet Masterclasses společně s profesionálními umělci včetně souboru YoY Performing Arts představení Dotek času, připravené Jiřím Bubeníčkem, Nikosem Kalivasem a Jeanem-Guillaumem Bartem z Pařížské opery.
Závěrečný večer nabídne jedinečnou příležitost vidět na jednom jevišti mladé baletní a taneční talenty i renomované mezinárodní choreografy a umělce.
Program je otevřen široké veřejnosti a vstupenky jsou stále v prodeji. Jedinečné spojení mladých talentů, špičkové choreografie a mezinárodních osobností slibuje mimořádný kulturní zážitek.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=z7K0xVTsnok
Zdroj: Les ballets Bubeníček