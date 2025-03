USSPA, 30 let zkušeností a inspirace

30 let ve víru i strhujícím proudu událostí

Třicáté výročí je pro USSPA významným milníkem na cestě za spokojeností zákazníků i týmů, které tvoří svět USSPA. Cestě opřené o hluboké zkušenosti, smysluplné snažení a neustálé zlepšování a posouvání laťky. V roce 1995, když se Petr Kolář spolu s dcerou Kateřinou vydali do amerického Indianapolisu, začala historie české výroby vířivek. Zpočátku se dovážely skořepiny a komponenty z USA, které se v Česku následně montovaly. Brzy ale bylo rozhodnuto o zahájení vlastní výroby. V roce 1995 se výroba postupně rozběhla v malých pronajatých prostorách bývalé moštárny v Ústí nad Orlicí. V roce 1998 pak došlo k přesunu do bývalé textilní továrny v Dolní Dobrouči. I v těchto začátcích byl jedním z prvních členů týmu vlastní designér, což předznamenalo inovativní přístup, který provází firmu dodnes.

Dnes USSPA představuje nejen jednoho z nejstarších specializovaných výrobců vířivek a swim spa v Evropě s tisíci spokojenými klienty, ale také symbol úspěšné rodinné firmy, která je nejen leadrem českého trhu, ale dokázala se etablovat i na globálním trhu. Firma, kterou od základů vybudovali Petr Kolář se svou manželkou Hanou, dnes pokračuje pod vedením Kateřiny Kadlecové a jejího manžela Jana, a to již více než 13 let.

USSPA jde vlastní cestou a v mnoha ohledech je lídrem svého oboru. Dlouhodobě v něm nastavuje standardy, udává směr a neustále posouvá hranice. Inovace a kvalita jsou klíčovými základními kameny DNA značky, které se promítají nejen ve výrobě, ale i v designu, jenž firmě vynesl prestižní světová ocenění v čele s Red Dot Design a Good Design Award. Vedle technologických inovací a špičkového designu firma také disponuje vlastními patentovými řešeními. Tento soulad inovace, kvality a designu, doplněný o přímý servis pro zákazníky na domácím trhu, tvoří mnohdy sice napodobovanou, ale nenapodobitelnou přidanou hodnotu značky USSPA. To potvrzuje i Jan Kadlec, výkonný ředitel společnosti a člen R&D týmu: "Vývoj nových produktů neděláme pro ceny nebo prvenství. Hledáme řešení pro spokojenost zákazníka, jeho větší komfort a zážitek. Sledujeme trendy, díváme se mimo náš obor, zapojujeme nové technologie a spolupracujeme s interními i externími odborníky. Nebojíme se nových přístupů a hledáme vlastní cestu tam, kde to dává smysl."

Není tedy divu, že inovace tohoto českého výrobce často určují nové trendy a inspirují výrobce vířivek po celém světě. Přehled jedinečných prvenství a inovativních řešení, která zásadně obohacují funkčnost spa a staví společnost do samostatné kategorie v rámci celého oboru, je skutečně úctyhodný. Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších.

30 let je jen začátek

Firemní kulatiny společnost USSPA vnímá jako začátek budoucnosti. Odrazový můstek k dalším inovacím, potvrzení síly a zkušeností, pevné zázemí i jistotu pro vše vzrušující, co má před sebou. Je to milník, který není jen oslavou minulosti, ale také základem pro zásadní posun vpřed. „Už nejsme utrženi za zelena, za tři dekády jsme toho hodně zažili, a to nemyslím jen to, že jsme začínali v době před internetem a s technologickým zázemím v podobě jednoho faxu. Byli jsme nahoře, byli jsme dole, a o to víc umíme ocenit ty nejpodstatnější věci. Náš tým, naši rodinu, každý den, kdy je z čeho se radovat,“ hodnotí letošní jubileum sama majitelka USSPA, Kateřina Kadlecová.

O společnosti USSPA

Již 30 let pomáhají USSPA produkty zákazníkům po celém světě zažívat více relaxace, ale také posilovat své zdraví a kondici. Rodinná společnost USSPA působí na trhu již od roku 1995, je lídrem českého trhu a řadí se mezi přední evropské výrobce spa. Vyrábí ucelený sortiment vířivek a celoročních bazénů swim spa pro privátní i komerční použití, který exportuje do více než 20 zemí světa. Díky svému širokému know-how, kvalitě, designu a inovátorskému přístupu si USSPA vydobyla výjimečnou pozici mezi výrobci v oboru na celém světě. Celý proces – od vývoje přes design až po samotnou výrobu se odehrává v továrně v Dolní Dobrouči. USSPA za svou historii přinesla řadu inovací, které posouvají celý obor spa kupře­du. Je držitelem několika patentů, certifikátů kvality Czech Made a mnoha dalších. Český výrobce USSPA je rovněž držitelem prestižních světových ocenění za design včetně Red Dot a Good Design Award.

