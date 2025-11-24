Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky

Bližší informace naleznou uchazeči / uchazečky o tuto pozici na webových stránkách Ústavu: https://www.ustrcr.cz/o-nas/uredni-deska/volne-pracovni-pozice-2/ .
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...
Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?
O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....
Obyvatelé Ústí nad Labem využili první zasněžený den letošní zimy k přípravám na Vánoce. Nedaleký skiareál Telnice byl dnes odpoledne prázdný. Zatím se v něm...
Nový Bor na Českolipsku se rozhodl zrušit Základní školu Generála Svobody v části Arnultovice. Důvodem je malý počet žáků. Město tím reaguje na novelu...
Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku je po pěti hodinách od nehody, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny, opět v obou směrech průjezdná. Sjezd ale zůstává uzavřený...
Novým vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí se od prosince stane Lars Bürger. Nahradí Ivana Slimáka, který po čtrnácti letech ve vedení závodu odchází do penze. Továrna letos očekává rekordní...
Karlovarský kraj pokračuje v přípravách budování páteřní cyklostezky podél Ohře směrem k hranici s Ústeckým krajem. V příštím roce by se měla projektovat část...
Ve vánoční výzdobě v Novém Jičíně letos přibylo světelných ozdob na vánočním stromě i na pouličních lampách. U vstupu na Masarykovo náměstí bude stát nová...
Už v roce 2019 ukázal průzkum agentury STEM/MARK varovná čísla. Polovina Čechů tehdy uvedla, že prosedí šest až osm hodin denně, 27 procent dospělé populace přiznalo dokonce více než devět hodin...
Nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou bylo v uplynulém týdnu v Královéhradeckém kraji méně, než je v tomto období obvyklé. V přepočtu na 100.000...
Zájemci si i letos mohou v Brně koupit místo klasického vánočního stromku alternativní jedli bělokorou v květináči, kterou lze na jaře zasadit. Prodej začal...
Večer tu ještě nebyl ale v noci padal sníh a také okrášlil náš nový park Na Pláni v Praze 5, na Smíchově, což opět znamenalo jiný pohled na tuto zeleň mezi ulicemi Na Pláni a K vodojemu.
Víte, co dělat v krizové situaci? ptá se nová kampaň pražského magistrátu Nebuď překvapen. Obyvatele bude například informovat, jak se zachovat, když při blackoutu uváznou ve výtahu nebo v metru....