Ústecký kraj jako živá učebna

Ústí nad Labem 15. prosince 2025 (PROTEXT) - Environmentální vzdělávání a výchova v Ústeckém kraji se dlouhodobě opírá o to nejdůležitější: o skutečný kontakt s místem, ve kterém děti žijí. Mnohé školy i partnerské organizace pracují s environmentálními tématy tak, aby nezůstala jen v učebnici, ale byla prožitá, pozorovaná, vyzkoušená a postupně přenášená do každodenních návyků. Rok 2025 přinesl řadu konkrétních příkladů, které ukazují, že EVVO v kraji stojí na spolupráci, dlouhodobosti a smysluplných aktivitách – od školních zahrad a patronátů přes mezinárodní projekty až po krajská setkání pedagogů.

ZŠ Jirkov, Nerudova: příroda jako učebna i prostor pro odpovědnost

Základní škola Jirkov, Nerudova dlouhodobě rozvíjí environmentální výchovu jako přirozenou součást vzdělávání i každodenního života školy. V období od června do prosince 2025 byla realizována řada aktivit a projektů, které posilovaly vztah žáků k přírodě, místu i komunitě a podporovaly udržitelné chování v praxi. Významnou roli v tomto období sehrála školní komunitní zahrada, která sloužila jako živá učebna i komunitní prostor. Žáci se zapojovali do péče o záhony, sledovali růst rostlin, sklízeli úrodu a pracovali na projektu „Zdravé bedýnky naší sklizně“, v jehož rámci se seznamovali se základy soběstačnosti, plánování výsadby a odpovědného přístupu k potravinám. Současně pokračovala badatelská výuka v hydroponické laboratoři, kde se žáci seznamovali s moderními způsoby pěstování, hospodařením s vodou a energií a s možnostmi udržitelné produkce potravin v kontextu současných environmentálních výzev.

Environmentální vzdělávání bylo dále rozvíjeno prostřednictvím tematických dnů, badatelských aktivit a zapojení do celorepublikových iniciativ. Škola se aktivně zapojila do akce „Vyčisti les“, během níž žáci obou stupňů uklízeli přilehlé lesy a reflektovali dopady lidské činnosti na krajinu. Den stromů přinesl poznávání významu dřevin v krajině i společnou výsadbu a tvorbu „stromových karet“, Den zvířat byl věnován tématům péče o zvířata a spolupráci s místním útulkem. V listopadu byla realizována Laskavá stezka, která propojila environmentální výchovu s osobnostním a sociálním rozvojem žáků. Badatelské aktivity zaměřené na vodu přispěly k porozumění vodnímu cyklu, retenci a významu vody pro ekosystémy. Žáci se rovněž zapojili do soutěží Mladý zemědělec a Cirkulujeme, v nichž rozvíjeli praktické dovednosti, tvořivost a udržitelné myšlení, mimo jiné prostřednictvím tvorby objektů z recyklovaných materiálů a společné instalace Cirkulovaného stromu přání. Celkově bylo environmentální učení na škole v tomto období charakteristické propojením praktických činností, badatelského přístupu, uměleckého vyjadřování a rozvoje vztahu k místu i odpovědnosti za svět kolem nás.

ZŠ Bílá cesta: Patronáty a proměna vztahu k místu

Na ZŠ Bílá cesta bylo v letošním roce vykročeno na novou cestu prostřednictvím zapojení do programu Patronáty Skautského institutu. Školou byla převzata péče o vybrané místo v krajině – „náš vlastní kousek přírody“, který se stal dlouhodobým prostorem pro učení, pozorování i konkrétní odpovědnost. Princip Patronátů je postaven na pravidelné péči o jedno území: pokud je místo navštěvováno opakovaně, začíná být vnímáno jako součást života školy. Právě tato kontinuita podporuje vztah k místu, citlivost k proměnám krajiny i ochotu přemýšlet o tom, jak mohou být malé kroky školy přínosné pro okolní prostředí.

V rámci aktivit se žáci pravidelně vydávají do terénu, kde je prováděno pozorování a jednoduché mapování lokality. Zjišťováno je, co je pro dané místo typické, jaké rostliny a živočichy zde lze nalézt a jaké problémy se na lokalitě objevují. Práce je vedena badatelsky a prakticky – je zapisováno, fotografováno, porovnávány jsou změny v čase a ověřovány jsou souvislosti přímo na místě. Dětem je zároveň umožněno pracovat rukama a přenášet poznatky do konkrétních návrhů, jak může být lokalitě jako škola pomáháno. Vzniká tak zkušenost, která se nedá nahradit pouze výukou ve třídě: vztah k přírodě je budován dlouhodobě, prožitkem a pravidelnou péčí o jedno konkrétní místo.

A výsledky jsou patrné velmi brzy. Stačí několik návštěv a děti už samy mluví o místě „tam, kde máme patronát“, místo dřívějšího neurčitého „tam v lese“ nebo „u potoka“. Mění se jazyk – a s ním i vztah. Najednou jim není jedno, zda někdo odhodil odpadek, zda se v lokalitě šíří invazní rostliny, nebo jak sucho proměňuje podobu celého území. Místo se postupně stává osobní a děti ho začínají vnímat jako něco, za co nesou odpovědnost. Přínosy programu se promítají jak do výuky, tak do celkové atmosféry školy. Děti zažívají silný prožitek – vidí smysl své práce a dokážou sledovat změny, které společně vytvářejí. Badatelský přístup se přirozeně dostává do praxe prostřednictvím pozorování, měření, záznamů a péče o prostředí. Posilována je zodpovědnost a porozumění tomu, že příroda není kulisa, ale živý organismus, na který máme přímý vliv. A v neposlední řadě je tu radost z obyčejného bytí venku – jak samy děti bez okolků říkají, venku je to prostě lepší než ve třídě. Na ZŠ Bílá cesta je tento program velmi oblíben. Do výuky přináší čerstvý vzduch – doslova i obrazně – a umožňuje sledovat, jak děti rostou nejen vědomostně, ale i lidsky. A pokud tohle dokáže jedna adoptovaná lokalita, těšíme se, co s ní dokážeme my společně.

Mezinárodní setkání v Bahratalu: udržitelnost bez hranic

V říjnu letošního roku bylo uspořádáno mezinárodní setkání pro 19 žáků naší školy a 24 žáků německé státní školy z Chamu. Setkání bylo realizováno v saském městečku Bahratal, jehož poloha uprostřed přírody vytváří ideální podmínky pro environmentálně zaměřené programy.

Týdenní program „Udržitelnost bez hranic“ byl koncipován tak, aby bylo žákům umožněno porozumět základním principům klimatické změny a zároveň se prakticky seznámit s možnostmi, jak může jednotlivec i komunita přispět k ochraně životního prostředí. Účastníky byly zkoumány příčiny a důsledky klimatické změny, její dopady na ekosystémy i každodenní život lidí a společně byly hledány cesty, jak lze chování více přiblížit principům udržitelnosti. V rámci environmentální výchovy byla vyzkoušena upcyklace papíru a látek, během níž byl jinak odpadový materiál proměněn v drobné užitné a dekorativní předměty. Workshop ukázal, že kreativita může významně přispívat ke snižování množství odpadu. V rámci výletu do Saského Švýcarska byla rozvíjena schopnost vnímat křehkost místních ekosystémů a význam jejich ochrany.

Tematické workshopy byly doplněny dvěma exkurzemi. V Lipsku byla prostřednictvím aplikace Actionbound absolvována netradiční trasa, která účastníky zavedla k místům spojeným s udržitelností. Turistická procházka Saským Švýcarskem nabídla seznámení s krajinou, která je dlouhodobě zatěžována turismem i klimatickými extrémy, přičemž i tato zkušenost byla cennou součástí environmentální výchovy a osvěty. Mezinárodní charakter projektu poskytl žákům příležitost vnímat environmentální témata v širším kulturním i evropském kontextu. Setkání bylo organizováno organizací djo – Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V., která se dlouhodobě věnuje interkulturní práci s mládeží a mezinárodním výměnám. Jedním z cílů této organizace je rovněž rozvoj aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí a podporu udržitelného myšlení mezi mladými lidmi. Programové týdny v Bahratalu propojují environmentální vzdělávání s mezinárodní spoluprací a moderními formami výuky. Žákům jsou zprostředkovávány nejen nové znalosti o ochraně klimatu, ale především jsou jim umožněny prožitky, které mohou podnítit dlouhodobý zájem o udržitelnost. Je vyjadřována víra, že tato tradice bude zachována i v dalších letech a že environmentálně zaměřené projekty školy budou nadále rozvíjeny.

Zázemí a inspirace pro školy: SEVER Litoměřice a krajské setkávání Kapradí

Vedle školních aktivit je pro rozvoj EVVO v Ústeckém kraji důležité také odborné zázemí a podpora institucí, které školám nabízejí programy, metodickou inspiraci a prostor pro sdílení zkušeností. Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice dlouhodobě realizuje výukové programy pro mateřské i základní školy a přispívá k rozvoji environmentálního vzdělávání v regionu.

V letních měsících byly uskutečněny čtyři týdenní turnusy příměstských táborů, které byly kapacitně naplněny. Tematické tábory Turista a Farmář byly zaměřeny na poznávání regionu, krajiny a lokální produkce potravin. V příštím roce je plánováno rozšíření nabídky o tábor Umělec se zaměřením na kreativitu a vnímavost k okolí. Od září probíhá cyklus výukových programů pro mateřské školy s tematikou odpadů a zároveň jsou realizovány nové výukové programy pro základní školy. Jejich realizace probíhá mimo jiné ve spolupráci se ZŠ v Teplicích. Spolupráce s městem Teplice byla v roce 2025 navázána a bude dále rozvíjena také v průběhu roku 2026.

Dne 7. 11. 2025 byl v Litoměřicích uskutečněn další ročník krajské konference EVVO Kapradí, která proběhla pod záštitou krajského koordinátora EVVO pro Ústecký kraj. Tématem „Můj region, můj svět“ byl zdůrazněn význam vztahu k domovu a místně zakotveného učení. Konference byla tradičně organizačně zajištěna Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice ve spolupráci s partnerskými subjekty, mimo jiné s městem Litoměřice, sítí středisek ekologické výchovy Pavučina a ZŠ Na Valech.

Za zmínku stojí také úpravy výukové zahrady, kterou SEVER využívá pro vzdělávání. Díky spolufinancování Ústeckého kraje byly do zahrady doplněny výukové prvky, jako jsou budky a krmítka, historické odrůdy ovoce, vyvýšené záhony či informační cedule. Zahrada je návštěvníkům přístupná také formou questu, který přibližuje principy přírodní zahrady.

Společný obraz EVVO v Ústeckém kraji

Když se tyto příběhy poskládají vedle sebe, vzniká jasný obraz: EVVO v Ústeckém kraji stojí na propojení praxe, badatelského učení, vztahu k místu a spolupráce. Někde je tím „živým centrem“ školní zahrada, jinde adoptovaná lokalita v krajině, jinde mezinárodní zkušenost a jinde zase setkávání pedagogů a metodická podpora. Všechny tyto roviny však mají společné to nejdůležitější: děti se učí vnímat svět jako propojený celek a postupně si osvojovat odpovědnost za prostředí, ve kterém žijí.

 

Ekoosvěta

Koordinátor EVVO pro Ústecký kraj

www.ekoosveta.cz

 

 

