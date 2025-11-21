Úsvit vítězství: Nést pochodeň dál na nové cestě

V roce, kdy si svět připomíná 80. výročí vítězství ve světové protifašistické válce, se Qiannan v provincii Guizhou proměňuje ve známou turistickou destinaci. Na pozvání Mezinárodního komunikačního centra Rozhlasu a televize provincie Guizhou a místní průvodkyně Luny se Tim, milovník dobrodružství ze Spojených států, a jeho přítel Bubble vydávají na cestu po Qiannanu, aby objevili zdejší historii a přírodní scenérie.
Jejich první zastávkou je Národní přírodní rezervace Maolan, kde putují pralesem na krasovém území a zkoušejí slaňování po laně. Prostřednictvím této moderní formy dobrodružné turistiky si postupně začínají uvědomovat, jakým útrapám čelili čínští vojáci a civilisté, kteří během války bránili svou vlast. Poté navštěvují průsmyk Limingguan v okrese Libo, historické místo, kde se seznamují s dojemnými příběhy bitev, jež se zde odehrály, a s tím, jak čínské jednotky a místní obyvatelé bok po boku s mimořádnou odolností čelili agresi. Jejich poslední zastávkou je most Shenhe, známý jako „poslední most“, kde slyší příběh majora Franka A. Gleasona z armády USA, příslušníka spojeneckých sil v Číně, který byl zodpovědný za obranu tohoto mostu. Major Gleason se rozhodně rozhodl most zničit a zastavil tak postup japonských jednotek na sever.
Během celé cesty Tim, Bubble a Luna čerpají sílu z paměti celého národa, který se v čase agrese semkl. V krajině Guizhou uchovávají hory příběhy minulosti a podzemní krasové řeky nesou inkoust paměti – vše protkáno houževnatostí života a vzácností míru. Po skončení výpravy tři cestovatelé vyjadřují své společné poselství: pamatovat na historii, vzdávat úctu hrdinům, vážit si míru a společně vytvářet lepší budoucnost. Jak říká Tim: „Odvaha chránit naši společnou vlast bude vždy hlasitější než zvuk války.“
Zdroj: Up Guizhou
