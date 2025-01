Uteč zzzimě. Startuje ČEZ RunTour Winter Edition!

„Vznik RunTour Winter Edition je naší reakcí na mírné zimy ve městech z posledních let. Klademe si za cíl lidem ukázat, že běhat se dá celoročně, nejen v létě. Díky temperovanému zázemí na běžce bude čekat komfort na každém kroku. Takže ať už na závody přijdete se svojí maminkou, partnerem nebo dětmi, zažijete, že je radost běžet! I v zimě“, říká s úsměvem Tomáš Coufal z agentury VML, která organizuje závody ČEZ RunTour.

V Českých Budějovicích se běžci podívají do areálu Výstaviště České Budějovice. Tam na ně čeká velká část trasy a zázemí v Pavilonu T1. Záštitu nad závodem převzal hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a primátorka statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová.

Součástí závodu je i běžecký veletrh uspořádaný ve spolupráci s Rozběháme Česko a dalšími partnery. Fyzio Toncar a Rozběháme Česko se postarají o kontrolu fyzického stavu běžců a o jeho případnou okamžitou nápravu. Puma zapůjčí aktuální modely běžeckých bot, o potřebné sacharidy se postará Bageterie Boulevard, Rajec zajistí pitný režim a o regeneraci po závodě se postará Powerade.

V rámci běžeckého veletrhu vystoupí David Vaš, který se podělí o zkušenosti s přípravou profesionálního běžce a také o to, jak se dostal od běhu k triatlonu. Miroslav Lenc provede běžce zákulisím sportovních akcí v Česku i ve světě. Na téma správného oblékání a obuvi nejen v zimě nám poví Soňa a Michal z Running2. Tajemství běhu v zimě odhalí Jan Bielik z Rozběháme Česko a o tom, jak si navzdory překážkám plnit běžecké sny promluví Lukáš Petrusek.

Běžci se mají zkrátka na co těšit! A to i proto, že bude mít jejich účast hlubší smysl! Jak je již na ČEZ RunTour zvykem, i nyní se bude pomáhat na dobrou věc. A to hlavně díky generálnímu partnerovi celé série – Skupině ČEZ. „Podpora RunTour Winter Edition z pozice generálního partnera navazuje na naši úspěšnou spolupráci s RunTour a umožňuje nám rozšířit naši podporu běžecké komunity i na zimní měsíce. Díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem mohou běžci svým během přispívat na charitativní projekty, což dodává jejich účasti další smysl. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v této spolupráci a podpořit běhání jako celoroční aktivitu.“ Říká Michaela Ziková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ. V Českých Budějovicích budeme pomáhat dětským domovům, jejichž děti budou na akci fyzicky a zaběhnou si některé z nabízených destinací.

Pro běžce jsou na výběr tratě na 3, 5 a 10 kilometrů, pro děti pak vzdálenosti 500 a 1000 metrů. Jedno je jisté, s ČEZ RunTour Winter Edition si zimu užije celá rodina a odnese si nezapomenutelný zážitek.

O ČEZ RunTour Winter Edition

Nové zimní série běžeckých závodů pod taktovkou tradičního a oblíbeného rodinného běžeckého seriálu ČEZ RunTour. 3 závody, ve 3 krajských městech po celé České republice s krytým zázemím v unikátních pavilonech výstavišť. Série vhodně pro rodiny s dětmi, začátečníky i hobíky, pro které jsou připraveny distance 3, 5 a 10 km, pro děti 500 a 1000 metrů. Registrace je možné provést na www.run-tour.cz. Je radost běžet, i v zimě.

