Utěrka ani plast nestačí. Řešení uchovávání pečiva ověřila Mendelova univerzita

Správná membrána výrazně prodlouží čerstvost pečiva
Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity ověřoval možné benefity skladování pečiva ve funkčních obalech českého výrobce firmy Wrap Up s.r.o. Jejich dvouvrstvý pytlík wrapáček s inovativní membránou byl srovnáván s plastovým sáčkem a běžnou bavlněnou utěrkou pro uchovávání pečiva v domácnosti. Byla hodnocena doba skladovatelnosti a dynamika změn kvality pečiva, a to jak po stránce senzorické, tak i hygienické.
Pečivo, které upekli přímo na univerzitě dle standardní receptury, srovnávali a vyhodnocovali po dobu 5 dnů. Ověřili, že ve funkčním pytlíku rohlíky vysychají o 1/3 méně a výrazně pomaleji tvrdnou než v utěrce, kde pečivo ztrácí vlhkost velmi rychle. Také zjistili, že díky cílené prodyšnosti membrány nedochází ke kondenzaci vody na povrchu chleba jako v plastovém sáčku a tím ani po 5 dnech skladování neplesniví. To se potvrdilo mikrobiálními testy.
Aktivita vody (aw) na povrchu pečiva je významnou charakteristikou pro hodnocení udržitelnosti potravinářských výrobků. V plastových obalech, kde voda nemůže z daného prostoru unikat, aktivita vody klesá jen minimálně a tím jsou vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj patogenů. To je důvod, proč pečivo v plastových obalech rychle plesniví.
Vyvinout membránovou textilii s optimální prodyšností, aby udržela aktivitu vody pod hodnotami příznivými pro rozvoj patogenů, a současně aby zadržela přirozenou vlhkost pečiva déle než bavlněná látka, je velmi složité. Textilní membrány se vyrábí speciálními zátěry, kdy v rámci atestování pro styk s potravinami se také kontroluje, že nemají žádný negativní vliv na chuť a vůni pečiva.
Nejedná se tedy o nanovlákenné materiály, které nejsou v EU povoleny pro kontakt s potravinami. Funkční pytlíky Wrap Up jsou vyrobeny v Beskydech z českých materiálů s důrazem na snadnou údržbu. Vnitřní membrána je omyvatelná a pytlíky jsou běžně pratelné. Jak vyplývá ze studie, wrapáčky udrží pečivo déle čerstvé bez obav z rychlého plesnivění.
Lea Duží
Zdroj: Volty.cz