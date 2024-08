UTime Limited připravuje účast na mezinárodních lékařských veletrzích a konferencích

Na nadcházejícím veletrhu MEDICA v německém Düsseldorfu, jednom z nejvlivnějších světových veletrhů zdravotnické techniky a přístrojů, se společnost UTime chystá vystavit své poslední inovace v oblasti lékařských monitorovacích zařízení a inteligentních diagnostických nástrojů. Prostřednictvím prezentace ve svém stánku chce rovněž zdůraznit své průkopnictví v celém hodnotovém řetězci výroby zdravotnické techniky.

Kromě veletrhu MEDICA se společnost UTime plánuje zúčastnit také Konference kardiologické společnosti (Cardiology Society Conference), Konference o spánku (Sleep Conference) a Konference o hypertenzi (Hypertension Conference). Tyto konference sdružují přední lékařské odborníky a vědce, čímž poskytují společnosti UTime nejen platformu pro prezentaci jejích technologických pokroků v daném odvětví, ale také vynikající příležitost učit se a čerpat poznatky od kolegů z celého světa.

Připravovaná účast na akcích podtrhuje dlouhodobý závazek společnosti UTime ovlivňovat globální sféru medicíny a zdravotní péče a je také důkazem její mise zlepšovat lidské zdraví prostřednictvím technologických inovací.

Společnost UTime se rovněž chystá prozkoumat možné projekty spolupráce s různými mezinárodními zdravotnickými organizacemi a výzkumnými ústavy, zejména v oblasti telemedicíny a využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Pomocí těchto mezinárodních spoluprací chce Společnost urychlit globální nasazení svých produktů a v konečném důsledku přinést prospěch pacientům na celém světě.

Cílem společnosti UTime je transformovat oblast zdraví a wellness prostřednictvím inovativních nositelných lékařských technologií. Využitím špičkového výzkumu a strategických partnerství se společnost UTime snaží poskytovat účinná řešení pro prevenci nemocí v celosvětovém měřítku. Další informace naleznete na webových stránkách http://www.utimeworld.com/.

