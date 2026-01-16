Uvedení nového ekologického hrudkujícího steliva Joe’s Cat na český trh

Stelivo Joe’s Cat je vyrobeno z recyklovaného papíru a dřevitých vláken, díky čemuž je plně kompostovatelné a splňuje vysoké nároky na ekologii. Přesto si zachovává vynikající užitné vlastnosti – výborně hrudkuje, efektivně pohlcuje vlhkost i pachy a usnadňuje každodenní údržbu kočičí toalety.
Díky nízké hmotnosti je stelivo Joe’s Cat snadné na manipulaci, přenášení i skladování, což ocení zejména majitelé koček v domácnostech. Jemná struktura je zároveň šetrná ke kočičím tlapkám a vhodná pro kočky všech plemen a věkových kategorií.
„Joe’s Cat jsme vyvinuli s cílem nabídnout stelivo, které bude nejen funkční a pohodlné pro kočky i jejich majitele, ale zároveň šetrné k přírodě. Použití recyklovaných materiálů a možnost kompostování jsou pro nás důležitými parametry pro kvalitní udržitelné kočičí stelivo,“ říká Václav Dlouhý zástupce společnosti JRS Česká a Slovenská republika, organizační složka.
Mezi hlavní přednosti steliva Joe’s Cat patří:
- výroba z recyklovaného papíru a dřevitých vláken
- výborné a pevné hrudkování
- nízká hmotnost a snadná manipulace
- plná kompostovatelnost ekologicky šetrné řešení pro moderní chovatele
Hrudkující stelivo Joe’s Cat bude dostupné od 1.1.2026 v baleních 8 L a 12 L prostřednictvím prodejců chovatelských potřeb v ČR.
Zdroj: JRS Česká a Slovenská republika