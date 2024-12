Úvěry na spotřebu řádně nesplácí 177 tisíc Čechů, problémy se prohlubují u nejmladších dlužníků

Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku měli Češi v rámci úvěrů na spotřebu půjčeno bezmála 605 miliardy korun. Z toho téměř 28 miliard korun zůstává v prodlení se splácením. Z celkových 2,2 milionu dlužníků s úvěrem na spotřebu jich má 177 tisíc problémy se splácením, nejvíce za poslední tři roky. Vyplývá to z aktuálního Barometru úvěrového trhu, který pravidelně vydává Bankovní a Nebankovní registr klientských informací. Za nesplácenými úvěry může stát nepříznivá finanční situace, špatná finanční gramotnost, ale také pouhé opomenutí. K problémovému zadlužování často dochází v předvánočním období.

Problémy se splácením v posledním roce rostou zejména u nejmladší věkové skupiny. U dlužníků ve věku do 24 let narostl celkový objem nespláceného dluhu na spotřebu meziročně dokonce o 30 % na 1,7 miliardy, nejrychleji ze všech věkových skupin. „V nejmladší věkové skupině, tedy u lidí do 24 let, své závazky řádně nesplácí 14 % dlužníků, což je poměrně vysoké procento,“ komentuje Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací. I když nejmladší věková skupina tvoří jen 5 % z celkového počtu dlužníků, jejich problémy splácet lze brát jako varovný signál. Napříč věkovými skupinami své dluhy na spotřebu řádně nesplácí 8 % dlužníků.

Lepší je situace u dlouhodobých úvěrů, tedy hypoték nebo úvěrů ze stavebního spoření. Své závazky má v prodlení pouze 0,8 % dlužníků. „Platební morálka je u hypoték mnohem lepší než u spotřebitelských úvěrů, protože bydlení má pochopitelně největší prioritu. Splátku hypotéky také pravděpodobně nezapomenete zaplatit nedopatřením,“ dodává Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací. Dlouhodobý dluh má v Česku přes milion lidí, z nichž každý dluží průměrně 2,8 milionu korun – o 10 % více než před rokem. Jejich počet se však meziročně snížil. Na hypotéku teď dosáhne méně lidí, půjčují si však vyšší částku.

„K opomenutí splátky může dojít například u kreditních karet a kontokorentů, protože si jejich majitelé často ani neuvědomí, že jde o formu úvěru. Prohřešky se jim potom propisují do úvěrové historie, která zajímá věřitele při dalších žádostech o úvěr nebo při refinancování hypotéky. Nebankovní instituce ji zkoumají také třeba při nákupu auta nebo elektroniky na splátky,“ varuje Romana Knyblová, projektová a produktová manažerka Knyblová ze společnosti CRIF, kde je projektovou a produktovou manažerkou portálu kolikmam.cz, na kterém si každý může prověřit svoji úvěrovou historii.

Vánoce jsou problematickým obdobím

Na významu nabývá téma zadlužování zejména před koncem roku, kdy se mnoho lidí rozhodne řešit nedostatek financí na pořízení vánočních dárků úvěrem. K úvěru se před Vánoci lidé často uchýlí pod tlakem a nevyhodnotí svou schopnost splácet, což je může v následujícím roce přivést do problémů i dluhových pastí. „Půjčky na vánoční dárky si je potřeba řádně rozmyslet. Může se stát, že za dárky ve finále zaplatíte i několikanásobnou částku. Pokud si chcete o Vánocích dopřát, lepší řešení je spořit již v průběhu roku, nebo zvážit méně nákladnou variantu,“ dodává Romana Knyblová. „V případě, že se pro půjčku i přesto rozhodnete, důkladně si prostudujte podmínky, úroky a RPSN. Také berte v úvahu svou vlastní úvěrovou historii a schopnost splácet.“

Odborníci z portálu kolikmam.cz připravili několik tipů, jak se s finančními závazky nedostat do problémů – před Vánoci i kdykoliv během roku.

1. Nezadlužujte se zbytečně

Vzít si úvěr je v pořádku ve chvíli, kdy přinese více užitku než potíží. Důležitým krokem je spočítat si, zda v případě úvěru nepřeplatíte životnost daného produktu. Dovolenou si sice možná dva týdny užijete, ale další rok zbytečně vysokých splátek přinese určitě nepříjemnosti. Stejně tak je potřeba zvážit půjčku na dárky, které udělají radost o Vánocích, ale splácet je budete pravděpodobně až do dalších Vánoc.

2. Mějte přehled ve svých závazcích

Udělejte si seznam svých závazků, kam zahrnete půjčky, dluh na kreditních kartách, hypotéky a další dluhy. U každé položky si poznamenejte výši dluhu, úrokovou sazbu, měsíční splátku a datum splatnosti. Tento přehled vám pomůže lépe pochopit vaši finanční situaci a řádně naplánovat splácení. Pomoci vám v tom mohou i výpisy poskytované v rámci portálu kolikmam.cz.

3. Vytvořte si rozpočet

Rozpočet je klíčovým nástrojem pro správu vašich financí. Zahrňte do něj všechny své příjmy a výdaje, včetně měsíčních splátek závazků. Výdaje průběžně sledujte a snažte se najít oblasti, kde můžete ušetřit. Ušetřené peníze pak můžete použít na vytvoření dostatečně velké rezervy a případně na rychlejší splácení dluhů.

4. Automatizujte platby

Automatizace plateb vám pomůže zajistit, že nikdy nezmeškáte splátku. Nastavte si trvalé platby u všech svých závazků a vyhnete se zpožděním a případným sankcím. Opožděné splácení a penále se často negativně propisují do skóringu, který si nechávají zpracovávat například banky u žadatelů o hypotéku. I když je klient bonitní se stabilním příjmem, pokuty a zapomenuté splátky ho mohou připravit o výhodnější úrokovou sazbu.

5. Nepůjčujte si na splácení půjček

Když se dostanete do potíží se splácením, důležité je začít to co nejdříve řešit s poskytovatelem půjčky a vyhnout se splácení půjčky další půjčkou, protože takto se snadno dostanete do dluhové spirály.

6. Vytvořte si finanční rezervu

Finanční rezerva vám pomůže na jednu stranu vykrýt nečekané výdaje, na druhé pak dostát vašim pravidelným finančním závazkům. Všeobecně přijímané doporučení je mít finanční polštář na pokrytí výdaje v období minimálně 3-6 měsíců.

7. Sledujte své hodnocení

Hodnocení vaší úvěrové způsobilosti vám napoví, jak na vás může nahlížet finanční instituce při hodnocení žádosti o úvěr. Na webu kolikmam.cz můžete snadno dostat přehled vašich závazků například z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI/NRKI) nebo Centrální evidence exekucí. Služba pod názvem MůjKredit obsahuje základní informace z BRKI a NRKI a také data z Registru platebních informací (REPI), kde si vyměňují informace společnosti poskytující služby založené na splátkách a rovněž informace z veřejných zdrojů, jako jsou Centrální evidence exekucí, Živnostenský a Insolvenční rejstřík.

