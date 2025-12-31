Uvnitř Číny | Kishore Mahbubani: Setkání APEC v Šen-čenu by mohlo inspirovat globální rozvoj

Šen-čen nedávno hostil neformální setkání vysokých úředníků Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) a bylo potvrzeno, že bude místem konání zasedání vedoucích ekonomických představitelů APEC v roce 2026.
Bývalý velvyslanec Singapuru při OSN Kishore Mahbubani, který se zúčastnil prvního zasedání vedoucích ekonomických představitelů APEC v roce 1993, se nedávno do města vrátil. K Šen-čenu, které popsal jako „nejrychleji se rozvíjející město v historii světa", přistupoval s analytickou zvídavostí.
„Až sem přijedou vedoucí představitelé APEC, budou velmi ohromeni," řekl Mahbubani. „To, čeho Šen-čen dosáhl, může být skutečnou inspirací pro celý svět."
Tato inspirace podle něj spočívá v průmyslové transformaci města. Mahbubani stál na vrcholu mrakodrapu s výhledem na záliv Šen-čen a vzpomínal, jak před desítkami let hleděl na Hongkong. „Tady nebylo nic – jen rýžová pole," řekl. „Dnes se panorama města může rovnat panoramatům světových velkoměst."
Ve společnosti BYD, výrobci elektrických vozidel se sídlem v Šen-čenu, otestoval Mahbubani nové modely a sledoval bezpečnostní ukázky technologie blade (lamelových) baterií.
Společnost BYD, založená před třiceti lety, nyní působí ve 116 zemích a regionech. Podle Mahbubaniho odráží její vzestup širší posun Šen-čenu od základní výroby k pokročilým technologiím.
Letos uplyne 45 let od vyhlášení Šen-čenu zvláštní ekonomickou zónou. Za tuto dobu se město rozrostlo v jednu z největších městských ekonomik na čínské pevnině a je široce vnímáno jako testovací pole pro čínskou rozvojovou politiku.
Mahbubani poznamenal, že silné stránky Šen-čenu jsou také institucionální. V centru pro inovace a podnikání mládeže Čchien-chaj-Šen-čen-Hong Kong se seznámil se start-upy a firmami financovanými Hongkongem, které těží z integrovaných vládních služeb a politické podpory – přístup, který popsal jako účinný a replikovatelný.
Podle Mahbubaniho je 45 let vývoje Šen-čenu také příběhem o tom, jak se změnily vztahy s Hongkongem – od jednostranného přijímání k vzájemnému posilování.
Díky mladé populaci a hustému inovačnímu ekosystému Šen-čen nadále přitahuje nová odvětví, od elektrických vozidel po rozšířenou realitu. V době, kdy globální růst zpomaluje, nabízí město podle Mahbubaniho jiný způsob uvažování o rozvoji.
„To, čeho Šen-čen dosáhl, může být skutečným zdrojem inspirace pro země, které chtějí vidět, jakého pokroku lze dosáhnout v tak krátkém čase," řekl Mahbubani.
Video – https://www.youtube.com/watch?v=7iFfwGYh0DY
KONTAKT: Yi Liu ,1543886914@qq.com