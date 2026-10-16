Už pět tisíc domácností pomáhá stabilizovat českou energetickou síť bateriemi

E.ON nabízí možnost flexibility pro české domácnosti zhruba rok a půl. Výrazný nárůst zájmu přišel zejména od konce roku 2025. Z původních několika stovek se počet zapojených zákazníků zvýšil na současných 5000. Jejich baterie jsou digitálně propojené a mohou podle aktuální situace pomáhat energetické soustavě, mohou v případě potřeby elektřinu ukládat, nebo ji naopak dodávat. Pro zákazníka vše probíhá automaticky.
„Flexibilita už není technologií budoucnosti. Dnes díky tisícům zapojených domácností pomáhá každý den vyrovnávat výrobu a spotřebu elektřiny v české energetické soustavě. Domácí baterie společně vytvářejí výkon srovnatelný s menším energetickým zdrojem, přitom zákazníci získávají pravidelnou odměnu a celý proces probíhá automaticky na pozadí, bez omezení jejich komfortu,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí inovací společnosti E.ON Energie.
Flexibilita baterii využívá jen po malou část času
Jedním z nejčastějších dotazů zákazníků bývá, jak často služba jejich baterii využívá. Provozní data ukazují, že baterie jsou využívány jen po velmi omezenou dobu. Například v červenci, který patřil mezi nejaktivnější měsíce, proběhlo 69 aktivací o souhrnné délce necelých 12 hodin. To představuje pouze 1,58 % času z celého měsíce. Jinými slovy, více než 98 % času nebyla flexibilita potřeba vůbec.
Aktivace navíc neprobíhaly každý den. V červenci byly zaznamenány pouze během 14 dnů, v červnu během 17 dnů. Ve všech sledovaných měsících zůstala více než polovina dní bez jediného zásahu. Ani v aktivních dnech nešlo zpravidla o dlouhé zásahy. Typicky se jednalo o desítky minut.
„Zákazníci se často ptají, zda budeme jejich baterii využívat každý den. Data ukazují, že tomu tak není. Ve většině dní není aktivace potřeba vůbec a i v nejvytíženějších obdobích jde zpravidla jen o desítky minut denně. Zákazník přitom za zapojení získává pravidelnou odměnu 450 korun měsíčně,“ říká Jakub Miškovský, projektový manažer E.ON Energie, který má právě E.ON Rovnováhu na starost.
To, jak baterie pomáhají energetické soustavě, se mění podle její potřeby. V případě vysoké výroby mohou působit jako zásobárna elektrické energie. V době, kdy je naopak po energii větší poptávka, ji pomáhají do sítě dodávat.
„S rostoucím množstvím obnovitelných zdrojů bude schopnost rychle reagovat na rozdíly mezi výrobou a spotřebou stále důležitější. Velkou výhodou je, že k tomu nemusí sloužit jen velké energetické zdroje. Součástí řešení se mohou stát i tisíce zařízení, která už dnes mají lidé doma,“ doplňuje Kateřina Stehlíková.
Za zapojení do E.ON Rovnováhy získávají zákazníci odměnu 450 korun měsíčně. Celkově už si české domácnosti zapojené do flexibility dohromady vydělaly více než deset milionů korun.
Zdroj: E.ON ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59650.