Už to dopralo? Konec programu opakovaně kontroluje téměř třetina lidí

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  12:34
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Praha 2. října 2026 (PROTEXT) - Kolikrát se během dne vracíme k pračce, kontrolujeme vypnuté světlo nebo přemýšlíme, zda jsme zavřeli lednici? Výzkum mezi 1 050 lidmi ukazuje, že podobné drobné nejistoty zažívá většina z nás. Chytré spotřebiče můžou část z nich hlídat za nás, upozornit na spotřebu nebo potřebnou údržbu, a přitom nechat poslední slovo člověku.

Určitě znáte den blbec. Vstanete levou nohou, všechno stíháte o pár minut později. Během práce odbíháte zkontrolovat pračku, protože ty poslední dvě minuty na ní přece svítí už půl hodiny. Když konečně vyrazíte, vrátíte se od auta, protože si nejste jistí, že jste zhasli. A po návratu domů zjistíte, že si vajíčka v nedovřené lednici užila vlastní last minute na Maledivách.

Není to začátek postapokalyptické knihy. V aktuálním průzkumu mezi 1 050 lidmi zažilo během tří měsíců alespoň jednu z devíti sledovaných situací 79,4 procenta respondentů. Polovina uvedla dvě nebo víc. Nejčastější byly nejistota, zda je spotřebič vypnutý (37,9 procenta), nedovřená lednice či mrazák (29,5 procenta) a opakované kontrolování, jestli skončil prací program (28,9 procenta).

Nejvíc unavuje nejistota

Právě opakované kontroly dobře ukazují, jak se z maličkosti stává další položka na mentálním seznamu. Dokončení programu opakovaně kontrolovalo 34 % žen a 23,9 %1 mužů. Není třeba z toho dělat souboj domácností. Když ale člověk drží v hlavě práci, nákup, kroužky i večeři, každé „už to dopralo?“ mu vezme další kousek energie. A přitom víc než polovina lidí stále nemá jasno v tom, že zařízení různých značek lze propojit a ovládat v jedné aplikaci.

Například v aplikaci SmartThings lze sledovat stav praní a dostat zprávu po jeho dokončení. Chladnička může upozornit na nedovřené dveře a aplikace připomene také potřebnou péči o zařízení. Zakažte vajíčkům Maledivy.

I AI má své místo, ale jen tam, kde se spotřebič skutečně přizpůsobuje. U vybraných praček Samsung dokáže podle náplně, typu tkaniny a míry znečištění upravit množství vody, pracího prostředku nebo průběh cyklu. Režim AI Energy zase umožňuje sledovat spotřebu a u podporovaných programů ji aktivně snižovat. Technologie tak nedělá kouzla, ale rozhoduje o konkrétním nastavení, které bychom jinak volili sami.

Chytrá domácnost nemá rozhodovat za nás

Z výzkumu je patrné, že lidé o pomoc stojí. Jen 8,9 % by nechtělo s ničím pomoci. Nejčastěji by chytré domácnosti svěřili hlídání spotřeby a úsporný režim, kontrolu vypnutých spotřebičů či dveří a upozornění na údržbu. Zároveň chtějí mít poslední slovo. Ti, kterým vadí představa technologie rozhodující bez jejich kontroly, volili pouhá doporučení a upozornění téměř třikrát častěji než ostatní. Ale už i to znamená více času pro sebe a méně stání nad pračkou a přemýšlení, jestli na 30 nebo na 40.

Překážkou širšího využívání chytrých spotřebičů je stále hlavně cena. Uvedlo ji 22,1 procenta dotázaných, zatímco obavu o zneužití údajů označilo 15,1 procenta. Chytrou domácnost však není nutné vybudovat najednou. SmartThings dovoluje postupně přidávat podporovaná zařízení. Nemusejí být všechna od jedné značky: aplikace podporuje kompatibilní produkty označené Works with SmartThings nebo Matter a u spotřebičů také standard HCA. Přesto 55,7 procenta lidí o této možnosti neví přesně nebo ji vůbec nezná. Součástí propojení je i zabezpečení. Za bezpečným ovládáním a sledováním chytrých spotřebičů Samsung stojí technologie Knox s ověřováním a šifrováním.

Nemusí proto vzniknout domácnost jako u paní Weasleyové v Doupěti, kde se všechno hýbe samo. Úplně stačí, když dostaneme těch pár minut k dobru třeba na další díl seriálu.

 

[1] Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

 

Zdroj: Samsung

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59440.

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