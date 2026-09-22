Už tuto sobotu na Výstavišti: Den hrdinů ukáže, že připravenost není panika!

Připravenost není panika
Hlavním tématem jedenáctého ročníku bude občanská připravenost. „Být připravený neznamená žít ve strachu. Naopak. Když víme, co dělat, strach nás nemusí paralyzovat!“ To je základní myšlenka letošního ročníku. Den hrdinů proto nabídne návštěvníkům nejen ukázky práce profesionálů, ale také praktické informace a situace, ve kterých si mohou sami vyzkoušet, jak reagovat.
Návštěvníci se mohou setkat s policisty, hasiči, záchranáři, vojáky i dalšími profesionály, jejichž práce bývá nejvíce vidět ve chvílích, kdy jde o zdraví, bezpečnost nebo lidské životy. Chybět nebudou ukázky profesionální techniky, soutěž hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dětský požární sport, kynologové, vodní záchranáři, báňští záchranáři ani desítky dalších organizací z oblasti prevence, bezpečnosti a pomoci.
Významným novým účastníkem letošního ročníku je Nadace O2, která na akci představí svůj program Bezpečně v síti a přiblíží návštěvníkům, jak se chránit před hrozbami digitálního světa.
„Na Dni hrdinů se návštěvníci setkají s těmi, kteří se každý den starají o naši bezpečnost a pomáhají nám v krizových situacích. Vedle ochrany ve fyzickém světě je stále důležitější vědět, jak se chránit také před riziky, která na nás čekají i v tom digitálním. Jsme proto rádi, že i my můžeme návštěvníkům akce s naším programem Bezpečně v síti toto téma přiblížit prakticky, hravě a srozumitelně pro celou rodinu,“ říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2.
Silné zastoupení bude mít také Celní správa České republiky, která letos přichází s aktuálním mottem „Svoboda začíná tam, kde končí dluhy“. Celní správa České republiky na akci představí výsledky své činnosti a přiblíží veřejnosti své poslání v oblasti ochrany ekonomických zájmů státu, spotřebitelů i trhu. Návštěvníci se budou moci seznámit také s činnostmi zaměřenými na bezpečnost výrobků, kontrolu nezávadnosti potravin a ochranu před nebezpečným či nelegálním zbožím. Tyto aktivity jsou nedílnou součástí zajišťování bezpečnosti a ochrany společnosti.
Důležitou součástí programu bude také zóna Bezpečně v nebezpečí, věnovaná organizacím, které pomáhají lidem v krizových životních situacích. Mezi nimi nebude chybět ani Linka bezpečí, která dlouhodobě podporuje děti, dospívající i rodiče.
„Ozvat se na Linku bezpečí nebo Rodičovskou linku nemusí být až poslední možnost, jak se se svým strachem, obavami či trápením vyrovnat. Nemusíte přesně vědět, co říct, ani mít pocit, že je váš problém dost vážný. Stačí, že je vám těžko a nechcete na to být sami. Na druhé straně je člověk, který je připraven i na případný pláč či ostych, vyslechne vás, nebude soudit a společně s vámi bude hledat, co by vám mohlo pomoct. A pokud je pro vás kontaktování pracovníků našich linek zatím příliš náročné, můžete začít jinak – bezplatně využít obsahu naší webové poradny na stránkách Linky bezpečí nebo Rodičovské linky, inspirovat se našimi videi, příspěvky na sociálních sítích nebo si třeba poslechnout naše podcasty," přibližuje Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.
Samostatnou součástí letošního programu bude Podcast Stage, kde se budou během celého dne střídat hosté z řad Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, Linky bezpečí i profesor kvantové fyziky Jan Rak. Rozhovory se zaměří na strach, odolnost, krizové situace, psychické zdraví i občanskou připravenost a nabídnou pohledy profesionálů, kteří se s těmito tématy setkávají každý den.
Profesionální vyprošťování i dětský požární sport
Samozřejmě nebude chybět ani tradiční prestižní profesionální soutěž Hasičského záchranného sboru ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Návštěvníci tak uvidí práci hasičů v situaci, kdy rozhodují zkušenosti, sehranost týmu, rychlost i správný postup. Vedle profesionálů se představí také mladí hasiči v rámci dětského požárního sportu, do kterého se zapojují sbory dobrovolných hasičů z Prahy a středních Čech.
Na Dni hrdinů se letos představí více než čtyři desítky organizací včetně Policie ČR, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy, HZS Letiště Praha, HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a řady dalších odborných, vzdělávacích a neziskových partnerů.
Akce se uskuteční v sobotu 26. září 2026 od 11 do 17 hodin na Výstavišti Praha. Vstup na akci je zdarma.
Praktické informace
Termín: 22. - 26. září 2026, 11:00 - 17:00 (Týden hrdinů od 22. 9., vrcholem bude Den hrdinů 26. 9.)
Místo DH: Bruselská cesta, spodní část Výstaviště Praha a Křižíkův pavilon B
Den hrdinů 2026 se koná pod záštitou ministra obrany ČR Mgr. Ing. Jaromír Zůny, MSc., Ph.D., ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, policejního prezidenta generálporučíka Mgr. Martina Vondráška, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Pavla Kotraby.
Akce vzniká za podpory a ve spolupráci s desítkami institucí, organizací a partnerů. Letošní prezentace uvádí mezi hlavními zapojenými například Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, Městskou část Praha 7, Policii ČR, Armádu ČR, bezpečnostní a záchranné organizace, odborné instituce, neziskové projekty a další partnery.
Zdroj: Výstaviště Praha
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59283.