Už víte, co uděláte s vánočními odměnami? Máme pro vás tip

Každý si v tomto období najde něco, na co se může těšit. Jednou z příjemných věcí, které nám koncem roku mohou udělat radost, jsou například i vánoční bonusy. Každého v práci motivuje něco jiného, ale co si budeme povídat, peníze potěší všechny. Někteří mají předem promýšlené, co s nimi. Nakoupit vánoční dárky, pořídit letní dovolenou, případně za ni zaplatit zálohu. Někdo zase upřednostní částečné anebo úplné splacení svých dluhů. Jiný se může odměnit za svou celoroční dřinu v práci i doma a dopřeje si dárek v podobě zážitku nebo investuje do svých koníčků. Investice do budoucnosti v podobě vzdělávání také není k zahození. Peníze se u těchto lidí moc neohřejí, zkrátka potvrdí svůj méně používaný název - "oběživo".

Potom jsou ale mezi námi tací, kteří peníze nechtějí hned utratit a raději si je ušetří. Někdy je však celkem dobré mít peníze také po ruce, abychom je mohli rychle použít v případě, že je budeme potřebovat. Všeobecně se doporučuje mít našetřenou sumu, která by pokryla vaše výdaje na 3–6 měsíců. V případě nečekaných událostí, jako je ztráta zaměstnání nebo zdravotní problémy, budete mít finanční rezervu.

Pokud chcete, aby vaše peníze vydělávaly, a zároveň je chcete mít stále po ruce, máme pro vás super tip! Spoření bez limitů od VÚB banky. Ta v ČR v oblasti firemního bankovnictví působí už přes 30 let.

Proč je Spoření bez limitů hvězdou mezi spořícími produkty?

Spoření bez limitů nabízí atraktivní úrok 4,10 %* p.a., přičemž na rozdíl od obdobných produktů se vám úroky připisují každý den. Jelikož se úročí i samotné získané úroky, reálně můžete dosáhnout výnos vyšší než 4,10 % p.a., pokud své úspory v průběhu delšího období nevybíráte. Výhodou je i to, že ke svým úsporám můžete kdykoli vkládat další částky bez jakýchkoli omezení. Ke svým financím se také kdykoli dostanete bez poplatků či sankcí za předčasný výběr, protože máte denní úročení.

V čem je tedy háček?

Ke čtení podmínek Spoření bez limitů nepotřebujete lupu na upozornění pod čarou. Žádné poplatky, žádné limity úročené částky, žádné podmínky aktivace dalšího produktu. K jeho zřízení potřebujete jen účet vedený na vaše jméno a příjmení v kterékoli české bance nebo v pobočce zahraniční banky se sídlem na území ČR.

Příliš dobré na to, aby to byla pravda?

Na rovinu, jeden administrativní opruz tady je. Jelikož jde o zahraniční banku, budete potřebovat potvrzení o daňovém domicilu, abyste se vyhnuli dvojímu zdanění vašeho připsaného úrokového příjmu. To získáte na základě žádosti, kterou podáte na Finančním úřadě České republiky u místně příslušného správce daně. Potvrzení můžete doložit kdykoli během roku a není tedy podmínkou pro zřízení Spoření bez limitů. Detailní informace, vzor žádosti i návod najdete na stránkách vub.cz.

Jak si zřídit Spoření bez limitů?

Online žádost najdete na www.vub.cz/sporeni-bez-limitu/. Přes kameru na notebooku či v telefonu naskenujete dva doklady totožnosti a pořídíte dvě fotografie tváře. Vyplníte krátký dotazník. Z běžného účtu zašlete ověřovací platbu ve výši 1 CZK. Další pracovní den bude vaše Spoření bez limitů schváleno.

V případě jakýchkoli dotazů jsou vám k dispozici pracovníci služby Kontakt +420 2 270 460 70, kontakt@sporenibezlimitu.cz. Odpovědi na nejčastější otázky najdete také na našem webu.

VÚB je druhá největší banka na Slovensku s řadou mezinárodních ocenění a je součástí jedné z nejvýznamnějších evropských finančních skupin Intesa Sanpaolo. VÚB banka rozhodně není v Česku neznámá a své služby nabízí již řadu let především v podnikatelském prostředí.