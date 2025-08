Už za měsíc zazní tóny Svatováclavského hudebního festivalu

Silný emocionální zážitek nabídne hned zahajovací koncert festivalu (2. 9., Ostrava). Válečné rekviem Benjamina Brittena hluboce zasahuje publikum po celém světě už více než půl století. „Podle mě je to jedno z nejzásadnějších vokálně-instrumentálních děl 20. století,“ uvedl ředitel SHF Igor Františák. Koncert v chrámovém prostoru kostela Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách je věnován 80. výročí konce druhé světové války. „Válečné rekviem je výpověď o lidské bolesti a zároveň představuje hluboký apel na smíření. Není to dílo pro efekt, ale pro vnitřní proměnu. Věřím, že v prostředí ostravského chrámu, s tak silnou koncentrací uměleckých sil, promluví naplno i k dnešnímu publiku,“ říká dirigent Lukáš Vasilek.

Právě tento respektovaný specialista na vokálně-instrumentální repertoár se ujme taktovky nad 230 interprety. Na provedení Brittenova díla se bude podílet Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Pražský filharmonický sbor. Ty doplní Dětský sbor Radost Praha. „Právě dětský sbor dodá tomu provedení křehký a nevinný rozměr,“ doplnil Lukáš Vasilek. Sólisty večera budou tři výrazné osobnosti světové hudební scény – německá sopranistka Susanne Bernhard, sólista Metropolitní opery v New Yorku, americký tenorista Kyle van Schoonhoven a barytonista z Islandu Jóhann Kristinsson.

„Válečné rekviem Benjamina Brittena se nehraje často, možná právě i pro své extrémní nároky na obsazení. Ale když zazní, je to událost. A já věřím, že takovou událostí bude i náš zahajovací koncert a že to bude pro naše publikum silný osobní zážitek,“ řekl ředitel SHF Igor Františák a pokračoval: „To dílo se nedá zařadit do žádné škatulky. Je to hudba, která mluví přímo k duši, a v dnešní době se opět stává až znepokojivě aktuální.“

Benjamin Britten napsal Válečné rekviem v roce 1962 ke znovuvysvěcení katedrály v Coventry, ta byla během druhé světové války zničena německým bombardováním. Autor spojil latinský liturgický text mše za zemřelé s protiválečnými básněmi anglického básníka Wilfreda Owena, který je psal přímo v zákopech 1. světové války. Jejího konce se nedožil, když padl pouhý týden před uzavřením příměří. „Tato kombinace působí jako otřesné memento zbytečnosti válek a utrpení, které přinášejí. Zároveň však skladba nese i světlo naději a sílu usmíření,“ dodal Igor Františák.

Jan Amos Komenský a Marek Eben, zdánlivě překvapivé spojení, a přitom jeden z duchovních vrcholů Svatováclavského hudebního festivalu. 12. září toho bude svědkem kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Komenského Labyrint světa a ráj srdce zhudebnil skladatel Petr Eben, Markův otec. „Lidé zažijí unikátní spojení slova a hudby v působivé duchovní meditaci. Kostel v Ludgeřovicích má navíc vynikající akustiku a je jedním z nejkrásnějších v regionu,“ uvedl ředitel SHF Igor Františák. Hudebník, herec a moderátor Marek Eben je v interpretaci textu, který vznikl už na počátku 17. století více než vypravěčem, je to pro něj velice osobní. „Lidé často říkají, že Labyrint světa je stále aktuální. Mně ale přijde, že je dnes snad ještě aktuálnější. Komenský v něm popsal svět tak, jak ho zažíváme i dnes – zahlcený informacemi, klamem, přetvářkou. Jenže on našel i cestu ven,“ říká Marek Eben.

Provedení varhanního partu se ujme renomovaný varhaník Tomáš Thon, který patří mezi nejvýznamnější české interprety Ebenovy tvorby. Původní kompozice vznikla roku 1983 na objednávku Mezinárodního varhanního festivalu v Cáchách. Spojuje živý mluvený přednes s varhanní improvizací i přesně zapsanou hudbou – atmosférickou, introspektivní, místy téměř mystickou. V jednotlivých kapitolách Labyrintu sleduje poutník své putování světem iluzí, klamu a marnosti až ke konečnému nalezení vnitřního pokoje.

„Labyrint je knížka, kterou mi táta v mládí často připomínal. Ne s kázáním, ale s jemným úsměvem – jako něco, co má člověk objevit sám. Když jsem před lety začal text veřejně číst s jeho hudbou, bylo to jako návrat domů,“ dodává Marek Eben.

Vídeň, Londýn, Birmingham a teď Muzeum nákladních automobilů v Kopřivnici. Ve zcela unikátním prostoru mezi Tatrovkami představí 25. září svůj jazzový projekt Nostalgia Jiří Slavík. Držitel Ceny Anděl a světově uznávaný kontrabasista zahraje akustický jazz společně s britskými hudebníky – klavíristou Liamem Noblem a dvorním perkusistou z Abbey Road Studios Paulem Clarvisem.

„Tohle trio přináší hudbu, která osciluje mezi jazzovou improvizací, folkovými motivy a osobními příběhy. Navíc to spojení s prostorem, kde jsou nyní vystavené slavné náklaďáky Tatra je naprosto unikátní. Zazní hudba, která je sycená pamětí, ale dívá se vpřed. Jiří Slavík ji nazývá Hudbou bez hranic,“ představil projekt Igor Františák.

Projekt Nostalgia vznikl v roce 2022 a rychle si získal pozornost jak posluchačů, tak odborné kritiky. Zazněl na koncertech ve Vídni, Londýně, Birminghamu a nyní v rámci Svatováclavského hudebního festivalu v Kopřivnici. „Tatra je symbol – průmyslu, odvahy, designu. Když se v takovém prostoru rozezní hudba, vznikne další rozměr. Je to dialog mezi historií a současností. A jazz je k tomu ideální jazyk,“ uvedl autor a interpret Jiří Slavík. Koncept programu je tedy jakýmsi částečným návratem do minulosti – i proto kromě autorské hudby obsahuje i aranžmá skladeb George Gershwina a Charlese Minguse nebo nečekané cover verze světoznámých písní It’s a Long Way To Tipperary či Škoda lásky.

Všichni tři interpreti jsou výraznými hudebními osobnostmi. Multi-instrumentalista a skladatel Jiří Slavík studoval jazzovou kompozici a klasický kontrabas na Royal Academy of Music v Londýně a na Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Je držitelem ceny Anděl 2016 za album Mateřština. Pro své sólové kontrabasové koncerty používá výjimečný pětistrunný nástroj, který mu odkázal legendární americký kontrabasista Barre Phillips. Klavírista Liam Noble, jeden z nejvyhledávanějších hudebníků na evropské jazzové scéně, hrál s nespočtem hudebníků doma i v zahraničí. Jeho poslední sólové CD A Room Somewhere odráží jak široký záběr zájmů, tak i smysl pro nuance a detaily – od Elgara po elektrického Milese. Paul Clarvis byl oblíbeným londýnským perkusionistou legendárního Leonarda Bernsteina a vystoupil po boku Ricka Smitha z kapely Underworld na bicí nástroje při slavnostním zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012. Dále spolupracoval s tak významnými hudebníky, jako jsou Mick Jagger, Stevie Wonder, Sir Paul McCartney, Elton John a mnoho dalších. Kromě jeho trvalé práce studiového hráče je Clarvis také čestným členem Královské hudební akademie.

Kompletní informace o vstupenkách a programu jsou k dispozici na webových stránkách festivalu www.shf.cz.

Záštitu nad 22. ročníkem Svatováclavského hudebního festivalu převzali:

Mgr. Martin Baxa, ministr kultury České republiky

Mgr. Jan Dohnal, primátor města Ostravy

Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA, hejtman Moravskoslezského kraje

Mons. Martin David – biskup ostravsko-opavský

Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Co přináší Svatováclavský hudební festival 2025:

Dramaturgické pilíře

• Benjamin Britten: War Requiem

• Jules Massenet: Oratorium Eva

• Franz Liszt: Christus

• Wolfgang Amadeus Mozart: Mozart Gala

• Český filharmonický sbor Brno: Tři oratoria Petra Fialy

• Michael Haydn / Leopold Mozart: Koncerty pro trubku

Stará muzika

• Guillaume de Machaut: Dvorská lyrika

• Collegium 1704 (orchestr dobových nástrojů)

• Collegium Marianum (soubor dobových nástrojů)

• Tiburtina Ensemble: Gregoriánský chorál a raný vícehlas ve středověké Praze

• Jan Dismas Zelenka / Johann Sebastian Bach: Triové sonáty

Netradiční projekty

• Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce

• Ástor Piazzolla / Nikol Bóková: Její vlast

• Jazzové trio Noble-Slavík-Clarvis: Nostalgia (autorský projekt Jiřího Slavíka)

Zahraniční hosté

• Mahan Esfahani (dirigent, cembalo)

• Philippe Bernold (dirigent)

• Valentin Uryupin (dirigent, klarinet)

• Claire Antoine (soprán)

• Kyle van Schoonhoven (tenor)

• Sergio Azzolini (barokní fagot)

• Luigi de Donato (bas)

• Reinhold Friedrich (trubka)

• Maurice Clement (varhany)

• Spanish Brass (žesťové kvinteto)

• Element of Prime (soubor zobcových fléten)

