Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

Karoserie modelu TIGGO9 je z 85 % vyrobena z vysokopevnostní oceli, včetně 21 % oceli tvářené za tepla o pevnosti 1500 MPa v kritických oblastech, jako jsou sloupky A a B. Přední část karoserie je vybavena dvojitými hliníkovými nárazovými nosníky s pětaosmdesátiprocentním pokrytím příčné šířky a šesti nárazovými boxy, které účinně absorbují a rozptylují energii nárazu. Vozidlo je také vybaveno deseti airbagy, včetně bočního airbagu o délce 2060 mm, který po aktivaci udrží více než 50 % tlaku po dobu 6 sekund, a středového airbagu mezi předními sedadly, který snižuje riziko sekundárního nárazu.
Tento test představuje klíčový milník v globální šestirozměrné bezpečnostní výzvě společnosti Chery, která navazuje na ověřování v extrémních podmínkách, které bylo dříve provedeno v regionech jako Indonésie a Mexiko. Jako první čínský výrobce automobilů, který dosáhl pěti milionů exportovaných vozidel, byla společnost Chery minulý měsíc opět zařazena na seznam Fortune Global 500. Za tímto „dvojitým úspěchem 500" stojí neochvějné odhodlání společnosti Chery k dosažení konzistentní globální kvality – bez ohledu na to, kde jsou její vozy provozovány, jejich základní bezpečnostní struktura zůstává odolná a trvanlivá jako diamant. Toto odhodlání nejen ztělesňuje vizi „Ať si každý užije pět hvězdičkovou ochranu", ale také ctí základní pojetí značky: „Bezpečnost pro rodinu".
Téhož večera se model TIGGO9 oficiálně představil na jihoafrickém trhu. Následující den se společnost Chery spojila s organizací UNICEF a zahájila fórum Mistr pro vzdělávání v Africe. Takto zahájila společné úsilí zaměřené na řešení problémů v oblasti vzdělávání, kterým čelí děti v celém regionu. V rámci tohoto závazku byly oznámeny plány na financování výstavby základních škol Hope. Toto úsilí posiluje étos společnosti Chery „V Africe, pro Afriku" a rozšiřuje její závazek k bezpečnosti z technologie produktů na sociální odpovědnost.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2755392/TIGGO9.jpg
KONTAKT: Zhang Tianyi 15847672664, zhangtianyi1@mychery.com