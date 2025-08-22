Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

Autor:
  11:36
Johannesburg 22. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 20. srpna absolvovaly dva vlajkové modely SUV Chery TIGGO9 test čelního nárazu s padesátiprocentním odsazením při rychlosti 50 km/h na dlouhé rovné asfaltové silnici v Jižní Africe. Bylo to jako dva bezvadné diamanty, které se srazily v rukou mistra – pouze nejtvrdší krystal může odhalit vnitřní sílu druhého; pouze nejmodernější bezpečnostní konstrukce může skutečně otestovat odolnost vozidla. Po nárazu zůstaly obě kabiny vozů TIGGO9 zcela neporušené, bez deformace sloupků A, B nebo C. Všechny airbagy – včetně airbagů pro řidiče, spolujezdce a kolena – se při nárazu okamžitě aktivovaly. Předpínače bezpečnostních pásů se aktivovaly okamžitě, všechny dveře bylo možné normálně otevřít, výstražná světla se automaticky zapnula a nedošlo k sebemenšímu úniku paliva.

Karoserie modelu TIGGO9 je z 85 % vyrobena z vysokopevnostní oceli, včetně 21 % oceli tvářené za tepla o pevnosti 1500 MPa v kritických oblastech, jako jsou sloupky A a B. Přední část karoserie je vybavena dvojitými hliníkovými nárazovými nosníky s pětaosmdesátiprocentním pokrytím příčné šířky a šesti nárazovými boxy, které účinně absorbují a rozptylují energii nárazu. Vozidlo je také vybaveno deseti airbagy, včetně bočního airbagu o délce 2060 mm, který po aktivaci udrží více než 50 % tlaku po dobu 6 sekund, a středového airbagu mezi předními sedadly, který snižuje riziko sekundárního nárazu.

Tento test představuje klíčový milník v globální šestirozměrné bezpečnostní výzvě společnosti Chery, která navazuje na ověřování v extrémních podmínkách, které bylo dříve provedeno v regionech jako Indonésie a Mexiko. Jako první čínský výrobce automobilů, který dosáhl pěti milionů exportovaných vozidel, byla společnost Chery minulý měsíc opět zařazena na seznam Fortune Global 500. Za tímto „dvojitým úspěchem 500" stojí neochvějné odhodlání společnosti Chery k dosažení konzistentní globální kvality – bez ohledu na to, kde jsou její vozy provozovány, jejich základní bezpečnostní struktura zůstává odolná a trvanlivá jako diamant. Toto odhodlání nejen ztělesňuje vizi „Ať si každý užije pět hvězdičkovou ochranu", ale také ctí základní pojetí značky: „Bezpečnost pro rodinu".

Téhož večera se model TIGGO9 oficiálně představil na jihoafrickém trhu. Následující den se společnost Chery spojila s organizací UNICEF a zahájila fórum Mistr pro vzdělávání v Africe. Takto zahájila společné úsilí zaměřené na řešení problémů v oblasti vzdělávání, kterým čelí děti v celém regionu. V rámci tohoto závazku byly oznámeny plány na financování výstavby základních škol Hope. Toto úsilí posiluje étos společnosti Chery „V Africe, pro Afriku" a rozšiřuje její závazek k bezpečnosti z technologie produktů na sociální odpovědnost.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2755392/TIGGO9.jpg

KONTAKT: Zhang Tianyi 15847672664, zhangtianyi1@mychery.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Při požáru domu v Chříči se zranil muž, záchranáři ošetřili i dva hasiče

Při dnešním požáru v podkroví bytového domu v Chříči na severním Plzeňsku byl zraněn jeden člověk, skončil v nemocnici. Záchranáři ošetřili i dva zasahující...

22. srpna 2025  10:43,  aktualizováno  10:43

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Poděbrady zdraží parkování, zpoplatněné bude i nové parkoviště pod nadjezdem

Poděbrady zvýší cenu za parkování v městském parkovacím systému. Ve všech třech zónách, kde byly dosud různé ceny, se sjednotí, hodina vyjde na 40 korun, 30...

22. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Karlovy Vary chtějí v příštím roce zahájit rekonstrukci Vřídelní lávky

Karlovy Vary v příštím roce začnou rekonstruovat Vřídelní lávku. Stavební práce se mají uskutečnit v období mezi dvěma filmovými festivaly v letech 2026 a...

22. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

L'Osteria otevírá svou pátou pobočku v Česku – tentokrát v srdci Brna

22. srpna 2025  11:42

Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

22. srpna 2025  11:36

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poruba investovala letos desítky milionů korun do oprav ve školách

Desítky milionů korun investoval v letošním roce ostravský městský obvod Poruba do oprav v mateřských a základních školách. Většinu z nich dělaly firmy o...

22. srpna 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.