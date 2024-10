Uzavírka frekventované Dvorské ulice v Liberci se protáhla, potrvá až do listopadu

Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: "Finální termín je dnes stanoven ne 18.11. Děláme vše proto, aby to bylo dřív. Je ale také potřeba říci, že to má své technologické postupy.“

Hlavním důvodem prodloužení uzavírky jsou problémy s podložím.

Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: "My tady stojíme na takovém sanačním kamenivu, které přijde na nesoudružné vrstvy, které tady vidíme. Je to klasická zavážka. Pokud chceme, aby ta komunikace vydržela dalších několik let, tak musíme udělat pevný podklad.“

Pro místní obyvatele je to opravdová zkouška trpělivosti.

Anketa, obyvatelé Králova Háje: "Co mám na to jako občan říci. Samozřejmě se mi to nelíbí a musíme si uvědomit, že jediná příjezdová cesta sem je přes Kunratickou. Problém je, že tam jezdí úplně všechno. Je to zkrátka náročné.“

Anketa, obyvatelé Králova Háje: "Žije se nám tu dobře, až na tu uzavírku. Tam už to mělo být hotové, uzavírka je až do listopadu. Objíždění je tady fajnové. Je to síla.“

Uzavření Dvorské ulice výrazně komplikuje dopravu, protože jsou zároveň jiné ulice uzavřené kvůli modernizaci zastaralých rozvodů teplárny. Po objízdné trase jezdí tři autobusové linky MHD, cesta k sídlišti je tak pro autobusy delší zhruba o 2,5 kilometru.

Zdroj: POLAR televize Ostrava