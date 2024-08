Uzavírka komplikuje dopravu v Litovli, motoristé musí počítat s komplikacemi

Viktor Kohout (SNK), starosta Litovle: "Silnice je opravdu už léta v katastrofálním stavu. Bývaly zde díry, neustále se provizorně opravovaly. Jezdí tudy totiž těžká technika do místního cukrovaru. Jde vlastně o výpadovku na západní část republiky."

Lubomír Brozda (SNK), místostarosta Litovle: "Objízdná trasa z Litovle na Nové Zámky je velice komplikovaná. Hlavní doprava je vedená po silnici II. třídy do obce Nasobůrky, Chudobín a dál až na Pindu a dále přes Měrotín se vracíte zpět na hlavní silnici směr Mohelnice. Objízdná trasa je opravdu dlouhá."

Normálně je to z Litovle do Nových Zámků tři kilometry. Po objížďce asi patnáct. Najdou se i tací, kteří zkouší projet místní zkratkou bočními uličkami, a to k nelibosti zdejších obyvatel. Už se stalo, že mezi domy uvízl i kamion. Cyklisté i chodci ale stavbou se zvýšenou opatrností mohou procházet.

Lubomír Brozda (SNK), místostarosta Litovle: "Vidíme, že firma začala pracovat na kousku, který byl asfaltový. Následuje úsek, který je z kostkové dlažby, takže čekáme, protože tento úsek se bude také opravovat."

Investorem je Olomoucký kraj. Nová silnice má být hotova do 31. srpna 2024. Dodržení termínu ale dělá litovelským starosti. Protože ve druhém úseku, který se teprve má rozkopat, je vjezd do cukrovaru.

Viktor Kohout (SNK), starosta Litovle: "A to z toho důvodu, že 4. září již má začít řepná kampaň, takže firma to prostě musí stihnout."

Lubomír Brozda (SNK), místostarosta Litovle: "Podle tempa prací, které tady jsou, vidíme, že dnes jsou zde tři zaměstnanci, a vzhledem k tomu, že máme konec července, tak s velkým úsilím bude muset Správa silnic pracovat, aby to stihli. Opravdu ten termín 4. září je nepřekročitelný, protože Cukrovar Litovel začíná navážet řepu, aby mohl zahájit kampaň."

