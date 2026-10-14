Uzbecká skupina TEG působící v pohostinství dokončila fúzi s americkou společností

Společnost TEG SPV LLC („TEG"), jeden z předních uzbeckých podniků poskytujících komplexní služby v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a pořádání akcí, dnes oznámila úspěšné dokončení fúze se společností StageWise Strategies Corp. („STWI"). Vznikl tak první podnik z Uzbekistánu, jehož akcie se obchodují na americkém trhu.
Transakce se uskutečnila na základě dohody o výměně akcií, podle níž se TEG stala hlavním provozním podnikem spojené veřejně obchodované společnosti. Společnost bude působit pod názvem TEG Overseas, Inc. a její kmenové akcie se budou obchodovat na mimoburzovních trzích OTC Markets.
Tento milník představuje významný krok ve vývoji společnosti TEG a vytváří jí podmínky pro využití dlouhodobých trendů, které zásadně ovlivňují celý region. Patří mezi ně rostoucí počet zahraničních turistů, rozvoj služebních cest a pokračující investice do hospodářského a sociálního rozvoje Uzbekistánu.
TEG má rozsáhlé zkušenosti v cestovním ruchu a vlastní a provozuje portfolio vzájemně propojených prémiových hotelových a konferenčních zařízení v Uzbekistánu. Patří mezi ně Hilton Tashkent City, Wyndham Bukhara a Central Asian Expocenter (CAEx), jedno z největších a nejmodernějších plně vybavených výstavních a kongresových center ve Střední Asii. Toto portfolio v roce 2025 vygenerovalo tržby ve výši 42,9 milionu dolarů a čistý zisk 14,4 milionu dolarů, což oproti roku 2024 představuje nárůst o 22 % a 215 %.
„Díky osvědčenému portfoliu kvalitních zařízení, vztahům s předními mezinárodními hotelovými značkami a jasně stanovené strategii růstu má TEG velmi dobré předpoklady pro další etapu svého rozvoje. Očekáváme, že tato etapa umožní společnosti naplnit její podnikatelské ambice a nepřímo přispěje také k posílení národní identity Uzbekistánu a jeho konkurenceschopnosti v cestovním ruchu," uvedla Anita Mendiratta, předsedkyně představenstva společnosti TEG. „Vstup společnosti TEG na veřejné kapitálové trhy přichází v klíčovém okamžiku pro celé uzbecké odvětví cestovního ruchu a souvisejících služeb. Silný hospodářský růst a ambiciózní národní rozvojový program pomáhají z Uzbekistánu vytvářet jednu z nejatraktivnějších a nejpohostinnějších turistických a obchodních destinací ve Střední Asii."
Příležitosti plynoucí z růstu cestovního ruchu v Uzbekistánu
Uzbekistán v roce 2025 přivítal přibližně 11,7 milionu zahraničních turistů, což představuje meziroční nárůst o téměř 47 %. Organizace OSN pro cestovní ruch (UN Tourism) jej navíc v prvním čtvrtletí roku 2026 zařadila mezi nejrychleji rostoucí trhy světa z hlediska příjezdového cestovního ruchu. Tento rozmach podporuje širší program hospodářských reforem a strategie Uzbekistán 2030, která řadí cestovní ruch mezi národní priority a podporuje jej rozvojem infrastruktury, rozšiřováním mezinárodního dopravního spojení a růstem soukromého sektoru.
Pohostinnost je již po staletí nedílnou součástí uzbecké kultury a vychází z historické úlohy země jako křižovatky Hedvábné stezky. Toto dědictví spolu s pokračující modernizací země, investicemi do klíčové dopravní a spojovací infrastruktury (včetně letecké a železniční dopravy) a rostoucím významem Uzbekistánu jako regionálního investičního centra dnes přispívá k tomu, že se země stává stále významnější celoroční destinací pro zahraniční turisty, obchodní cestující a účastníky nejrůznějších akcí po celém svém území.
Výhody plynoucí z příslušnosti ke skupině AKFA
TEG je součástí AKFA Group, jedné z největších soukromých podnikatelských skupin ve Střední Asii, která zaměstnává 38 000 lidí. Skupinu založil v roce 2001 v Taškentu významný uzbecký podnikatel Jakhongir Artikkhodjaev. AKFA působí v sedmi strategických odvětvích: spotřební elektronice (Artel), výrobě hliníkových profilů pro dveře a okna (AKFA), stavebnictví, zdravotnictví, vzdělávání, cestovním ruchu a zábavním průmyslu.
Díky začlenění do širšího podnikatelského ekosystému AKFA může TEG využívat následující výhody:
- Globální propojení a důvěryhodné vztahy s partnery v oboru
- Přístup k největším a nejzkušenějším partnerům v oblasti developerské činnosti a stavebnictví v zemi
- Efektivnější nákup a výhody plynoucí z rozsahu provozních činností
- Rychlejší realizaci strategických iniciativ a jejich uvádění na trh
„Naše dlouhodobé vztahy se skupinou AKFA sehrály zásadní roli v rozvoji společnosti TEG, protože nám umožnily využívat schopnosti a kontakty mnohem širšího podnikatelského ekosystému," uvedla Irodakhon Abduvakhitova, členka představenstva společnosti TEG bez statusu nezávislé členky a zároveň její investorka. „Ve spojení s prokázanými odbornými zkušenostmi společnosti TEG v tomto odvětví nám tyto výhody umožňují lépe rozpoznávat příležitosti, efektivně realizovat projekty a rozšiřovat naše podnikání v Uzbekistánu i celém regionu."
Realizace jasně stanoveného plánu růstu
Jako veřejně obchodovaná společnost hodlá TEG využívat přístupu na americké kapitálové trhy k financování budoucích akvizic a rozšiřování svého portfolia hotelových a dalších zařízení určených pro setkání, incentivní akce, konference a výstavy (MICE). Společnost plánuje uskutečňovat akvizice v rámci připraveného portfolia projektů, které rozšíří její nabídku a umožní jí poskytovat služby širšímu okruhu zákazníků cestujících pracovně i za odpočinkem. TEG chce rovněž pokračovat v růstu díky svému osvědčenému modelu, v němž spojuje vlastnictví a provoz zařízení, důkladné znalosti uzbeckého trhu, vztahům s mezinárodními hotelovými značkami a developerským kapacitám širšího ekosystému AKFA.
Poradci
Finančními poradci společnosti TEG jsou Kingswood ArcStone, divize společnosti Kingswood Capital Partners, LLC, a Bluestone Investment Bank. Právní poradenství společnosti TEG poskytují Ellenoff Grossman & Schole LLP a Dentons Uzbekistan. Právním poradcem společnosti StageWise je Hunter Taubman Fischer & Li LLC.
O společnosti TEG
TEG je jednou z předních uzbeckých společností s širokým záběrem činností v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Buduje integrované portfolio a ekosystém hotelových, konferenčních a turistických zařízení, které mají sloužit rychle rostoucímu odvětví cestovního ruchu a souvisejících služeb v zemi. Do portfolia společnosti TEG patří Hilton Tashkent City, Wyndham Bukhara a Central Asian Expocenter. Jako součást AKFA Group, jedné z největších soukromých podnikatelských skupin v Uzbekistánu, těží TEG z rozsáhlého institucionálního zázemí, pevných vztahů v oboru a širších developerských kapacit. Strategie růstu společnosti TEG se zaměřuje na maximální využití potenciálu stávajícího portfolia a současně na realizaci dalších plánovaných projektů v oblasti pohostinství a cestovního ruchu v Uzbekistánu i širším regionu. Další informace naleznete na https://www.tegcompany.com/.
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení" ve smyslu federálních zákonů USA o cenných papírech, včetně prohlášení týkajících se současných názorů a očekávání společnosti TEG ohledně její budoucí výkonnosti a činnosti, včetně tržeb, zisku, peněžních toků a dalších finančních a provozních ukazatelů. Výhledovými prohlášeními se rozumějí veškerá prohlášení, která se netýkají historických skutečností, včetně prohlášení vyjadřujících očekávání vedení ohledně budoucnosti na základě plánů, odhadů a prognóz platných v době, kdy je společnost TEG činí. Taková prohlášení lze rozpoznat podle slov a výrazů jako „bude", „očekává", „domnívá se", „plánuje", „předpokládá", „předpovídá", „hodlá", „cíl", „budoucí", „výhledový", „zůstane", „je přesvědčena", „výhled", „prognóza", „cílová hodnota", „záměr", „odhad", „projekce" a dalších podobných slov či výrazů, včetně jejich záporných podob. Tato výhledová prohlášení jsou spojena se známými i neznámými riziky, nejistotami a dalšími faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy společnosti TEG budou podstatně lišit od jakýchkoli budoucích výsledků, výkonnosti nebo úspěchů výslovně či nepřímo předpokládaných v těchto prohlášeních. Upozorňujeme, že těmto výhledovým prohlášením nelze přikládat nepřiměřenou váhu, neboť se vztahují výhradně ke dni vydání této tiskové zprávy.
Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních, patří mimo jiné obecné hospodářské podmínky, včetně inflace, vyšších úrokových sazeb a možných recesních tlaků, které mohou ovlivnit rozhodování spotřebitelů a podniků o využívání ubytovacích služeb; globální obchodní spory, včetně sporů s Čínou; vývoj na finančních a úvěrových trzích; hospodářské prostředí v odvětví pohostinství; provozní rizika spojená s podnikáním v tomto odvětví; vztahy společnosti TEG s hotely, konferenčními centry a dalšími zařízeními; dopady válek, teroristických aktivit, politické nestability nebo politických konfliktů; globální či regionální zdravotní krize nebo pandemie, včetně jejich následných dopadů na podnikání, provoz, finanční výsledky, peněžní toky a likviditu společnosti TEG, jakož i dopadů na hosty a zaměstnance, odvětví pohostinství, celkovou poptávku po cestování a cestovní omezení; schopnost společnosti TEG plnit závazky a dohody vyplývající z jejích nesplacených dluhů, včetně splácení jistiny a úroků a dodržování příslušných smluvních podmínek; rizika související se schopností společnosti TEG získat financování a s podmínkami tohoto financování, včetně přístupu k likviditě a kapitálu; a rovněž veškerá rizika uvedená ve zprávách, které společnost TEG předkládá americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Uvedená rizika a nejistoty nejsou jedinými, jimž může společnost TEG čelit, a v budoucnu mohou vzniknout nebo nabýt na významu další rizika. Společnost TEG se nezavazuje veřejně aktualizovat ani revidovat žádná výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, následných událostí či jiných okolností, s výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy.
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