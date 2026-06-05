Územní studie regionu Podřipsko ovlivní projektovou přípravu VRT Podřipsko

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Odolena Voda 5. června 2026 (PROTEXT) - V Odoleně Vodě byly včera oficiálně zahájeny práce na Územní studii regionu Podřipsko. Strategický dokument pořizovaný Středočeským krajem bude řešit budoucí rozvoj území včetně dopadů Terminálů Sever a Roudnice VRT na jeho území. Jeho význam potvrzuje také dříve uzavřené Memorandum o spolupráci při přípravě a výstavbě vysokorychlostní tratě, v němž se Správa železnic zavázala zohlednit výstupy této studie při další projektové přípravě VRT Podřipsko.

Region čekají významné změny

Zadavatelem Územní studie regionu Podřipsko je Středočeský kraj. Tento strategický dokument, má pomoci koordinovat budoucí rozvoj území, reaguje na očekávané dopady klimatické změny, tlak na krajinu i připravované infrastrukturní projekty včetně vysokorychlostní tratě. Součástí studie bude také posouzení širších rozvojových dopadů Terminálů Sever a Roudnice VRT na území Středočeského kraje.

"Náš region se výrazně proměňuje. Tyto změny nezastavíme, ale můžeme se na ně společně připravit a hledat řešení, která budou obcím i jejich obyvatelům dávat smysl. Právě proto Středočeský kraj realizuje Územní studii regionu Podřipsko a podpořil také projekt Adaptační strategie Podřipsko," uvedla ve své zdravici hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Během konference se starostky a starostové poprvé setkali se zpracovatelským týmem Územní studie regionu Podřipsko – konsorciem společností IRI, ASITIS a ATREGIA. Představen byl také harmonogram prací a způsob zapojení obcí do přípravy studie.

Územní studie a Adaptační strategie postupují společně

Součástí programu bylo také zahájení participativní části projektu Adaptační strategie Podřipsko, který koordinuje Sdružení měst a obcí Koridor D8 a společnost ASITIS. Výstupy adaptační strategie, včetně dat, analýz a podnětů získaných od obcí, budou využity i při zpracování Územní studie regionu Podřipsko.

Oba projekty jsou od počátku vzájemně propojené a počítají s aktivním zapojením obcí. Vedle odborných dat mají důležitou roli sehrát také zkušenosti místních samospráv a jejich znalost území.

Myšlenka vznikla už v roce 2021

Potřebu řešit budoucnost Podřipska jako jednoho funkčního celku prosazuje Sdružení měst a obcí Koridor D8 dlouhodobě. Už v roce 2021 představil návrh Krajinného plánu Podřipska, který upozorňoval na nutnost koordinovaného přístupu k rozvoji území, ochraně krajiny a přípravě velkých dopravních staveb a jehož všechna hlavní témata se propsaly i do zadání Územní studie regionu Podřipsko.

"Jsme rádi, že se po letech diskusí podařilo posunout od myšlenky k realizaci. Podřipsko čekají zásadní změny a je důležité, aby na ně obce nebyly samy. Územní studie může vytvořit společný rámec pro rozhodování a pomoci hledat řešení, která budou dávat smysl nejen jednotlivým obcím, ale regionu jako celku," uvedl předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka.

Výstupy studie ovlivní přípravu VRT

Územní studie regionu Podřipsko bude v následujících měsících řešit témata rozvoje sídel, dopravy, krajiny, vodního režimu i dopadů významných infrastrukturních projektů včetně vysokorychlostní tratě a dopadů Terminálů Sever a Roudnice VRT na území Středočeského kraje. Jejím cílem je vytvořit společnou představu o budoucím rozvoji Podřipska a poskytnout obcím i kraji kvalitní podklad pro další rozhodování. Význam studie potvrzuje také Memorandum o spolupráci při přípravě a výstavbě vysokorychlostní tratě, v němž se Správa železnic zavázala zohlednit výstupy studie při další projektové přípravě VRT Podřipsko.

 

Zdroj: Sdružení měst a obcí Koridor D8

www.koridord8.cz

 

 

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