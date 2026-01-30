Uživatelé aplikace ORLEN pomohli vybrat téměř 600 tisíc korun pro mladé sportovce

Díky věrnostnímu programu čerpacích stanic ORLEN a spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol se podařilo vybrat 599.020 Kč na podporu České olympijské nadaci, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí sportovat. „Naši zákazníci opakovaně dokazují, že darované benefitní body z mobilní aplikace ORLEN nejsou jen čísla — jsou to konkrétní příběhy pomoci. Velmi si vážíme toho, že se lidé aktivně zapojují do charitativních programů, které společně v rámci projektu Daruj své body realizujeme. Podpora mladých sportovců je dlouhodobě součástí naší strategie, a proto nás těší, že se do aktuální sbírky pro Českou olympijskou nadaci zapojilo přes 12.300 zákazníků,“ uvádí Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.
Sbírání bodů v aplikaci ORLEN na podporu talentovaných mladých sportovců odstartovalo v květnu 2025. Každé dva měsíce se darované body měnily na finanční pomoc určenou dětem, které ji nejvíce potřebují. V jednotlivých etapách tak získaly podporu mladé naděje z atletiky, z míčových a bojových sportů a nakonec také sportovci věnující se zimním disciplínám. „Máme velkou radost, že můžeme dát nadějným dětem, které mají chuť sportovat a zlepšovat se, skutečnou příležitost růst. Díky podpoře uživatelů aplikace ORLEN a Nadaci ORLEN Unipetrol pomáháme vytvářet podmínky, které dětem otevírají dveře k pravidelnému tréninku i k plnění jejich sportovních cílů,“ říká ředitelka České olympijské nadace Veronika Opršalová.
Česká olympijská nadace, charitativní projekt Českého olympijského výboru, podporuje děti ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny si nemohou dovolit hradit náklady spojené se sportem. Přispívá na oddílové příspěvky, vybavení či soustředění a pomáhá také dětem z dětských domovů, pěstounské péče a dětem s hendikepem. Kromě finanční pomoci zajišťuje setkání s olympioniky, zapojuje děti do akcí s olympijskou tematikou a každoročně pořádá Vánoční strom splněných přání. Doposud podpořila více než 4800 mladých sportovců.
Zákazníci sítě čerpacích stanic ORLEN mohou díky spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol prostřednictvím věrnostní aplikace darovat nasbírané body na dobročinné účely. Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS, také je zdarma dostupná na Google Play a v App Store. Zákazníci ji mohou využívat v celé síti veřejných čerpacích stanic ORLEN v České republice. Darované body v minulých letech putovaly například na podporu dětí samoživitelů, na zajištění stravy a předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného prostředí či na přímou pomoc domácnostem zasaženým povodněmi.
ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení
Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3 500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 443 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,6 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.
ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.
Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 363 ze 443 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.
ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.
Zdroj: ORLEN Unipetrol