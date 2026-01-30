Uživatelé aplikace ORLEN pomohli vybrat téměř 600 tisíc korun pro mladé sportovce

Praha 30. ledna 2026 (PROTEXT) - Síť čerpacích stanic ORLEN ve spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol pokračuje v podpoře komunitních a společensky prospěšných projektů. Uživatelé věrnostní aplikace ORLEN se zapojili do charitativního programu Daruj své body, díky němuž se podařilo převést nasbírané body na částku 599.020 Kč určenou České olympijské nadaci. Ta pomáhá mladým sportovcům ze sociálně znevýhodněného prostředí rozvíjet jejich potenciál a pokračovat ve sportovní činnosti. Program Daruj své body umožňuje měnit nasbírané body na finanční pomoc vybraným dobročinným aktivitám, přičemž všechny dary jsou pravidelně odesílány tam, kde mohou skutečně pomoci.

Díky věrnostnímu programu čerpacích stanic ORLEN a spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol se podařilo vybrat 599.020 Kč na podporu České olympijské nadaci, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí sportovat. „Naši zákazníci opakovaně dokazují, že darované benefitní body z mobilní aplikace ORLEN nejsou jen čísla — jsou to konkrétní příběhy pomoci. Velmi si vážíme toho, že se lidé aktivně zapojují do charitativních programů, které společně v rámci projektu Daruj své body realizujeme. Podpora mladých sportovců je dlouhodobě součástí naší strategie, a proto nás těší, že se do aktuální sbírky pro Českou olympijskou nadaci zapojilo přes 12.300 zákazníků,“ uvádí Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.

Sbírání bodů v aplikaci ORLEN na podporu talentovaných mladých sportovců odstartovalo v květnu 2025. Každé dva měsíce se darované body měnily na finanční pomoc určenou dětem, které ji nejvíce potřebují. V jednotlivých etapách tak získaly podporu mladé naděje z atletiky, z míčových a bojových sportů a nakonec také sportovci věnující se zimním disciplínám. „Máme velkou radost, že můžeme dát nadějným dětem, které mají chuť sportovat a zlepšovat se, skutečnou příležitost růst. Díky podpoře uživatelů aplikace ORLEN a Nadaci ORLEN Unipetrol pomáháme vytvářet podmínky, které dětem otevírají dveře k pravidelnému tréninku i k plnění jejich sportovních cílů,“ říká ředitelka České olympijské nadace Veronika Opršalová

Česká olympijská nadace, charitativní projekt Českého olympijského výboru, podporuje děti ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny si nemohou dovolit hradit náklady spojené se sportem. Přispívá na oddílové příspěvky, vybavení či soustředění a pomáhá také dětem z dětských domovů, pěstounské péče a dětem s hendikepem. Kromě finanční pomoci zajišťuje setkání s olympioniky, zapojuje děti do akcí s olympijskou tematikou a každoročně pořádá Vánoční strom splněných přání. Doposud podpořila více než 4800 mladých sportovců.

Zákazníci sítě čerpacích stanic ORLEN mohou díky spolupráci s Nadací ORLEN Unipetrol prostřednictvím věrnostní aplikace darovat nasbírané body na dobročinné účely. Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS, také je zdarma dostupná na Google Play a v App Store. Zákazníci ji mohou využívat v celé síti veřejných čerpacích stanic ORLEN v České republice. Darované body v minulých letech putovaly například na podporu dětí samoživitelů, na zajištění stravy a předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného prostředí či na přímou pomoc domácnostem zasaženým povodněmi.

ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení

Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3 500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 443 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,6 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.

ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.

Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 363 ze 443 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.

ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.

Zdroj: ORLEN Unipetrol

 

 

