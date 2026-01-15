Uživatelů stejně jako dospělých Evropanů. Jak si vedla Binance v roce 2025?

Rok 2025 ukázal, že krypto přestává být světem izolovaných nadšenců a začíná fungovat jako plnohodnotná finanční infrastruktura, kterou denně používají stovky milionů lidí po celém světě.
Jedním z nejvýmluvnějších signálů o posunu trhu je struktura samotného obchodování. Binance sice zpracovala objemy v řádu desítek bilionů dolarů, ale ještě zajímavější je fakt, že většinu aktivity netvoří jednotlivé „velké obchody“, nýbrž miliony menších transakcí. To je zásadní rozdíl oproti dřívějším cyklům kryptotrhu, kdy dominovaly pohyby několika velkých hráčů, tzv. velryb. V roce 2025 je vidět, že krypto žije každodenním používáním – podobně jako platební karty nebo online bankovnictví.
Tomu odpovídá i posun v produktech. Binance v uplynulém roce výrazně rozšířila možnosti, jak se lidé mohou do krypta zapojit, aniž by museli řešit technické detaily nebo podstupovat zbytečná rizika. Vedle klasického obchodování roste význam automatizovaných strategií, výnosových produktů nebo plateb. Miliony uživatelů dnes kryptoměny nejen nakupují a prodávají, ale dlouhodobě drží, zhodnocují nebo jimi přímo platí, často prostřednictvím stablecoinů, které se v praxi chovají podobně jako digitální hotovost.
Důležitým znakem zrání trhu je také bezpečnost. V prostředí, kde se denně pohybují obrovské objemy peněz, přestává být ochrana uživatelů „nadstavbou“ a stává se základní podmínkou fungování. To, že se Binance podařilo v roce 2025 zabránit ztrátám v řádu miliard dolarů, není jen interní statistikou – je to ukázka toho, že kryptoplatformy dnes řeší stejná témata jako banky nebo velké platební instituce: prevenci podvodů, spolupráci s úřady, řízení rizik a provozní odolnost.
Právě v tomto kontextu dává smysl i regulatorní posun. Získání plné licence v rámci regulace Abu Dhabi Global Market není izolovaným úspěchem jedné firmy, ale signálem širšího trendu. Kryptoměny se v roce 2025 stále častěji přesouvají z šedé zóny do jasně definovaného právního rámce. To je dobrá zpráva nejen pro velké hráče, ale i pro běžné uživatele a instituce, které díky tomu mohou kryptoměny využívat s větší důvěrou.
Rok 2025 tak nebyl jen dalším „dobrým rokem“ pro Binance. Byl rokem, kdy se na konkrétních číslech a reálném používání ukázalo, že krypto jako celek dospívá. Méně chaosu, méně improvizace, více infrastruktury, pravidel a každodenního využití.
Zdroj: Binance
