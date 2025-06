Uznávaná onkologická doporučení v novém digitálním kabátě: NCCN spouští platformu Guidelines Navigator

Sdružení předních onkologických center National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) představilo nový interaktivní digitální formát Doporučení NCNN pro klinickou praxi v onkologii (NCCN Guidelines®). Tato doporučení jsou považována za zlatý standard při rozhodování o léčbě rakoviny a slouží také jako důležitý podklad pro tvorbu zdravotnické politiky. Jsou nejpodrobnějšími a nejčastěji aktualizovanými klinickými pokyny v celém lékařství. Pomáhají lékařům, sestrám, farmaceutům, zdravotním pojišťovnám, pacientům i jejich blízkým zorientovat se v možnostech léčby i prevence rakoviny. Hlavním cílem je zlepšit péči o pacienty a výsledky jejich léčby.

Nová digitální platforma NCCN Guidelines Navigator ™ přináší doporučení založená na důkazech a odborném konsenzu, která jsou obsažena v Doporučeních NCCN, ve virtuálním formátu umožňujícím snadnější vyhledávání a orientaci. Přístup k NCCN Guidelines Navigator™ je zdarma pro všechny, kteří si vytvoří účet u NCCN a využívají službu k nekomerčním účelům. Mezi hlavní funkce této platformy patří:

• Snadná orientace v doporučení díky tabulce s obsahem a funkci vyhledávání

• Pokročilé možnosti hledání a možnost použití filtrů

• Funkce zvýraznění důležitých částí doporučených postupů

• Barevně odlišené navigační odkazy

• Poznámky snadno dostupné přímo z doporučených postupů

• Přímé odkazy na verzi NCCN Guidelines for Patients® určenou pacientům

• Přímé odkazy na příslušné šablony chemoterapie NCCN (NCCN Templates®) pro předplatitele

• Možnost přiblížení (zoom)

• Uživatelské rozhraní přizpůsobené mobilním zařízením

• Integrovaný návod a často kladené dotazy

• Odkazy na stažení doporučení ve formátu PDF

„Tohle představuje budoucnost v poskytování doporučení pro léčbu rakoviny," uvedla doktorka Crystal S. Denlingerová, MD, generální ředitelka NCCN. „Bylo opakovaně prokázáno, že prevence, screening, léčba i podpůrná péče, které se řídí mezinárodně uznávanými doporučeními, vedou u onkologických pacientů ke zlepšení výsledků. Jsem hrdá na to, že se nám podařilo splnit náš ambiciózní cíl: zpřístupnit a usnadnit používání Doporučení NCCN, aniž bychom slevili z jejich kvality."

Testování nové platformy NCCN Guidelines Navigator™ začalo nedávno u doporučení pro rakovinu tlustého střeva a prostaty. Následovalo doporučení pro rakovinu konečníku, které bylo zveřejněno 16. června 2025. NCCN bude postupně přidávat další typy nádorů, dokud nebudou všechna doporučení, jichž je celkem 88, dostupná v novém formátu. Původní formát ve formě PDF zůstane nadále k dispozici pro všechna doporučení. Obě verze budou obsahovat nejaktuálnější informace, na které se odborníci spoléhají při každodenní péči o pacienty a při prevenci rakoviny.

Uživatelé, kteří si prohlížejí Doporučení NCCN v jakémkoli formátu, včetně platformy NCCN Guidelines Navigator™, mohou nově získat kredity CE/MOC. Tato možnost je součástí nového programu NCCN Guidelines in Practice™, který byl představen začátkem tohoto měsíce.

NCCN plánuje tuto novou platformu dále vylepšovat, mimo jiné přidáním funkcí založených na umělé inteligenci (AI), které umožní ještě přirozenější a intuitivnější vyhledávání. Do budoucna se počítá i s lepší provázaností s dalšími nástroji a zdroji, které NCCN nabízí.

„Je to už 30 let, co jsme poprvé představili Doporučení NCCN. Od té doby je každý rok využívají miliony lidí po celém světě, včetně více než 90 procent lékařů ve Spojených státech i dalších zemích," uvedla doktorka Denlingerová. „Péče o onkologické pacienty je rok od roku účinnější, ale zároveň i složitější. Nový nástroj NCCN Guidelines Navigator pomáhá tuto stále složitější oblast zjednodušit – přehledně shrnuje nejnovější výzkumy, využívá odborné znalosti k jejich uvedení do kontextu a nabízí vše přímo na místě, kde se rozhoduje o léčbě a vzdělávání. Tento nový nástroj spojuje všechny naše snahy o podporu lidí trpících rakovinou a těch, kdo se o ně starají. Naším cílem je pomoci definovat a prosazovat kvalitní, účinnou, spravedlivou a dostupnou péči a prevenci rakoviny, tak aby každý člověk mohl žít lepší život."

Více informací najdete na adrese: NCCN.org/navigator.

O síti National Comprehensive

Cancer NetworkNational Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) si připomíná 30 let své existence jako neziskového sdružení předních onkologických center, které se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. Jejím posláním je určovat a rozvíjet kvalitní, účinnou, spravedlivou a dostupnou péči i prevenci v oblasti rakoviny, tak aby každý člověk mohl žít lepší život. Doporučení NCCN pro klinickou praxi v onkologii (NCCN Guidelines®) přinášejí otevřená, na důkazech založená doporučení vytvořená na základě odborného konsenzu pro léčbu, prevenci i podpůrnou péči při rakovině. Tato doporučení představují mezinárodně uznávaný standard pro rozhodování a plánování onkologické péče a zároveň jsou nejpodrobnější a nejčastěji aktualizovaná ze všech klinických pokynů v medicíně. Doporučení pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty a jejich pečovatele za podpory nadace NCCN Foundation ® lépe informovaly a zlepšily jejich situaci během léčby. NCCN se kromě toho věnuje i dalším činnostem, jako je průběžné vzdělávání, globální iniciativy, tvorba zdravotní politiky a výzkum i publikace v oblasti onkologie. Více informací najdete na stránkách NCCN.org.

