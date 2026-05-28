Uznávaný ortoped Radek Hart otvírá ve Znojmě kliniku jednodenní péče

Znojmo 28. května 2026 (PROTEXT) - Mezinárodně uznávaný ortoped prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA, se po letech působení na předních pracovištích ve Vídni vrací profesně zpět do rodného Znojma. Ve městě, které jako člověk nikdy neopustil a kde téměř 20 let působil na pozici primáře, teď otevírá soukromou kliniku jednodenní péče HR Clinic.

Profesor Hart patří mezi nejvýraznější české ortopedy své generace. Jako první lékař v Česku se stal členem prestižní Anglické královské akademie chirurgů (FRCS). Odborně se zaměřuje především na složité ortopedické a poúrazové stavy, chirurgii lokte, nohy a hlezna. V Rakousku se podílel na rozvoji operativy lokte a pacienti za ním míří nejen z Česka, ale také ze Slovenska, Rakouska a dalších zemí.

Otevřením soukromé kliniky jednodenní péče reaguje profesor Hart mimo jiné na dlouhodobou nedostupnost specializované péče a dlouhé čekací doby, se kterými se pacienti často potýkají. Cílem HR Clinic je zkrátit cestu od první konzultace přes diagnózu až k operačnímu řešení a nabídnout péči v prostředí menšího, moderně vybaveného zdravotnického zařízení.

„Pacient dnes často čeká měsíce na specialistu, potom další týdny až měsíce na vyšetření a pak znovu měsíce až roky na operaci. V jednodenní péči tento proces výrazně zkracujeme. Klient přijde na konzultaci, kde stanovíme diagnózu, a do měsíce má po operaci,“ říká profesor Hart.

Moderní péče bez zbytečného čekání

HR Clinic nabízí ortopedickou péči v oblasti ramene, lokte, zápěstí, ruky, kolene, nohy a hlezna. Klinika zároveň od začátku poskytuje také chirurgickou péči, například operace kýl, křečových žil, nezhoubných nádorů měkkých tkání, neakutní operace žlučníku nebo slepého střeva. Do budoucna chce své portfolio rozšiřovat i o další operační obory.

Za novou klinikou ve Znojmě nestojí jen profesní příležitost. Profesor Hart ve Znojmě žije celý život, i když ho práce zavedla do Brna, Prahy nebo Vídně. Právě ve Vídni se podílel na rozvoji operativy lokte a stal se vyhledávaným lékařem pro pacienty z celého Rakouska a dalších zemí. O své profesní dráze měl přitom jasno už jako dítě. „V páté třídě jsem věděl, že chci operovat kosti,“ vzpomíná. Nikdo z rodiny ho k medicíně nevedl, cestu si vyšlapal sám.

V mládí dlouho jezdíval po práci v Brně za zkušenějšími operatéry do Vídně jen proto, aby jim mohl stát při večerních operacích u ruky a učit se. Dodnes říká, že ho na ortopedii nejvíc zajímají případy, do kterých se jiní nepouští. Pacienti po úrazech, s dlouholetými bolestmi nebo diagnózami, se kterými už obešli několik ordinací. Ti za ním dosud jezdívali do Vídně, a právě pro ně chce ve Znojmě vytvořit místo, kde se složité věci neodkládají, ale řeší.

Model jednodenní péče znamená, že pacient odchází domů nejpozději do 24 hodin od přijetí. U menších operací může kliniku opustit už několik hodin po výkonu, u náročnějších operací je připraveno krátkodobé lůžkové zázemí. V případě potřeby delší návazné péče klinika spolupracuje s Rehabilitačním ústavem Dačice.

O HR Clinic

HR Clinic je soukromá klinika jednodenní ortopedické a chirurgické péče ve Znojmě. Zaměřuje se na rychlou diagnostiku, osobní přístup a operační řešení v režimu maximálně 24hodinové péče. Odbornou garanci ortopedické části zajišťuje prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA, mezinárodně uznávaný ortoped s dlouholetou praxí v České republice i Rakousku. Klinika je koncipována jako moderní centrum chirurgických oborů, které chce do budoucna rozšiřovat nabídku péče i za hranice ortopedie a obecné chirurgie. Více informací najdete na webu www.hrclinic.cz

 

Zdroj: HR Clinic

