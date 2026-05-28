Uznávaný ortoped Radek Hart otvírá ve Znojmě kliniku jednodenní péče

Profesor Hart patří mezi nejvýraznější české ortopedy své generace. Jako první lékař v Česku se stal členem prestižní Anglické královské akademie chirurgů (FRCS). Odborně se zaměřuje především na složité ortopedické a poúrazové stavy, chirurgii lokte, nohy a hlezna. V Rakousku se podílel na rozvoji operativy lokte a pacienti za ním míří nejen z Česka, ale také ze Slovenska, Rakouska a dalších zemí.
Otevřením soukromé kliniky jednodenní péče reaguje profesor Hart mimo jiné na dlouhodobou nedostupnost specializované péče a dlouhé čekací doby, se kterými se pacienti často potýkají. Cílem HR Clinic je zkrátit cestu od první konzultace přes diagnózu až k operačnímu řešení a nabídnout péči v prostředí menšího, moderně vybaveného zdravotnického zařízení.
„Pacient dnes často čeká měsíce na specialistu, potom další týdny až měsíce na vyšetření a pak znovu měsíce až roky na operaci. V jednodenní péči tento proces výrazně zkracujeme. Klient přijde na konzultaci, kde stanovíme diagnózu, a do měsíce má po operaci,“ říká profesor Hart.
Moderní péče bez zbytečného čekání
HR Clinic nabízí ortopedickou péči v oblasti ramene, lokte, zápěstí, ruky, kolene, nohy a hlezna. Klinika zároveň od začátku poskytuje také chirurgickou péči, například operace kýl, křečových žil, nezhoubných nádorů měkkých tkání, neakutní operace žlučníku nebo slepého střeva. Do budoucna chce své portfolio rozšiřovat i o další operační obory.
Za novou klinikou ve Znojmě nestojí jen profesní příležitost. Profesor Hart ve Znojmě žije celý život, i když ho práce zavedla do Brna, Prahy nebo Vídně. Právě ve Vídni se podílel na rozvoji operativy lokte a stal se vyhledávaným lékařem pro pacienty z celého Rakouska a dalších zemí. O své profesní dráze měl přitom jasno už jako dítě. „V páté třídě jsem věděl, že chci operovat kosti,“ vzpomíná. Nikdo z rodiny ho k medicíně nevedl, cestu si vyšlapal sám.
V mládí dlouho jezdíval po práci v Brně za zkušenějšími operatéry do Vídně jen proto, aby jim mohl stát při večerních operacích u ruky a učit se. Dodnes říká, že ho na ortopedii nejvíc zajímají případy, do kterých se jiní nepouští. Pacienti po úrazech, s dlouholetými bolestmi nebo diagnózami, se kterými už obešli několik ordinací. Ti za ním dosud jezdívali do Vídně, a právě pro ně chce ve Znojmě vytvořit místo, kde se složité věci neodkládají, ale řeší.
Model jednodenní péče znamená, že pacient odchází domů nejpozději do 24 hodin od přijetí. U menších operací může kliniku opustit už několik hodin po výkonu, u náročnějších operací je připraveno krátkodobé lůžkové zázemí. V případě potřeby delší návazné péče klinika spolupracuje s Rehabilitačním ústavem Dačice.
O HR Clinic
HR Clinic je soukromá klinika jednodenní ortopedické a chirurgické péče ve Znojmě. Zaměřuje se na rychlou diagnostiku, osobní přístup a operační řešení v režimu maximálně 24hodinové péče. Odbornou garanci ortopedické části zajišťuje prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA, mezinárodně uznávaný ortoped s dlouholetou praxí v České republice i Rakousku. Klinika je koncipována jako moderní centrum chirurgických oborů, které chce do budoucna rozšiřovat nabídku péče i za hranice ortopedie a obecné chirurgie. Více informací najdete na webu www.hrclinic.cz
Zdroj: HR Clinic