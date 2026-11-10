V Abú Dhabi začala aukce společnosti Julien s předměty Michaela Jacksona, princezny Diany a dalších legend

Aukční dům Julien's Auctions zveřejnil kompletní katalogy a zahájil dražby tří významných aukcí: Michael Jackson: Módní odkaz, Princezna Diana: Vliv, móda a královská kolekce a Legendy popkultury.
Aukce v rámci prvního ročníku akce Celebrity & Pop Culture Experience, která se bude konat ve dnech 7. až 9. prosince v hotelu Rosewood Abu Dhabi, svedou dohromady světově proslulé sběratele, luxusní značky, přední osobnosti zábavního průmyslu, designéry a kulturní trendsettery. Můžete se těšit na strhující několikadenní zážitek, jehož součástí budou výstavy muzejní kvality, živé aukce, exkluzivní program, vzdělávací besedy a VIP akce v Abú Dhabí a Bahrajnu.
„Jedná se o zásadní okamžik v globálním vývoji společnosti Julien's. Přivážíme do Abú Dhabí některé z nejvýjimečnějších kulturních pokladů světa, abychom zde uspořádali bezprecedentní oslavu hudby, módy, filmu a zábavy," uvedl Ken Citron, generální ředitel společnosti Julien's Auctions. „Ať už se jedná o revoluční vliv Michaela Jacksona na hudbu a styl či trvalý humanitární odkaz princezny Diany, naše sbírky představují mnohem více než jen ikonické předměty. Jsou to hmatatelné kusy naší společné historie popkultury. Prostřednictvím naší první akce v Abú Dhabí vytváříme novou platformu, kde se sběratelé, nadšenci a kulturní trendsetteři z celého světa mohou spojit s legendami a okamžiky, které formovaly celé generace."
Podívejte se na nejzajímavější nabídky:
1. Michael Jackson: Módní odkaz
Více než 100 výjimečných kousků, které změnily módní trendy celebrit, hudbu a popkulturu a zachytily okamžiky, díky nimž se Michael Jackson stal světovou superhvězdou. Součástí výstavy jsou úžasné modely, které Jackson nosil na jevišti i v rámci hudebních videoklipů, i modely z jeho soukromého šatníku, které vytvořili jeho dlouholetí kostýmními návrháři Dennis Tompkins a Michael Bush. Tyto modely jsou také součástí velmi očekávané ilustrované knihy od Bushe, KRÁL STYLU II: Jak jsem oblékal Michaela Jacksona. Odkaz na VEČERNÍ AUKCI PŘEDMĚTŮ MICHAELA JACKSONA & Odkaz na DENNÍ AUKCI PŘEDMĚTŮ MICHAELA JACKSONA
- Michael Jackson | Červeno-černá kožená bunda, kterou měl na sobě v hudebním videoklipu k písni „Thriller" z roku 1982 a kterou podepsal (odhadovaná cena k dispozici na vyžádání).
- Michael Jackson | Podepsaný dopis a podepsané mokasíny značky Florsheim, které měl na sobě ve videoklipu k písni „Thriller" z roku 1982 (odhadovaná cena: 30.000–50.000 USD).
- Michael Jackson | Mokasíny, v nichž v roce 1983 v pořadu Motown 25 poprvé předvedl moonwalk (odhadovaná cena: 60.000–80.000 USD).
- Michael Jackson | Zdobená bílá rukavice, kterou měl na sobě na pódiu v roce 1983 v pořadu Motown 25 (odhadovaná cena: 600.000–800.000 USD).
- Další zajímavé kousky, jako je bunda, kterou měl na sobě rámci sólového turné Bad Tour, či proužkovaný oblek z klipu k písni „Smooth Criminal", jsou k dispozici na vyžádání.
2. Princezna Diana: Vliv, móda a královská kolekce
Diana uchvátila svět, ať už svými okouzlujícími outfity, které pro ni navrhovali Catherine Walkerová a Victor Edelstein, či svým upřímným vztahem k lidem trpícím chudobou a nemocemi. Její veřejná vystoupení přesahovala rámec fotografií i módních okamžiků. Stala se příležitostí, během níž mohla Diana zvyšovat povědomí o problémech, zpochybňovat zažité představy a upoutat pozornost celého světa na důležité humanitární záležitosti. Tato jedinečná kolekce zhmotňuje odkaz princezny Diany prostřednictvím oděvů a doplňků z jejích nejslavnějších charitativních akcí a také drobností, které svědčí o její věčné kráse i velkorysém srdci. Odkaz na AUKCI VĚCÍ PRINCEZNY DIANY
- Princezna Diana | Námořnicky modré večerní šaty od Catherine Walker z akce CFDA v roce 1995 (včetně záznamu předem podaných nabídek) (odhadovaná cena: 200.000–400.000 USD).
- Princezna Diana | Řidičské mokasíny od značky Miss Selfridges z roku 1997 (včetně záznamu předem podaných nabídek) (odhadovaná cena: 20.000–30.000 USD). Měla je na sobě během své ikonické procházky po minovém poli.
- Princezna Diana | Košile značky Ralph Lauren od americké organizace Landmine Survivors Network z roku 1997 (včetně záznamu předem podaných nabídek) (odhadovaná cena: 10.000–20.000 USD).
- Princezna Diana | Večerní šaty z hedvábného krepu v barvě půlnoční modři od návrháře Victora Edelsteina, které měla na sobě v roce 1993 v Serpentine Gallery (odhadovaná cena: 200.000–400.000 USD).
- Další zajímavosti jsou k dispozici na vyžádání.
3. Legendy popkultury
Pečlivě vybraný výběr vzácných a výjimečných předmětů, které ovlivnily světovou popkulturu. Sběratelé zde najdou ikonické hudební nástroje, které se objevily na nejdůležitějších světových pódiích, významné filmové rekvizity, archivní módní kousky od renomovaných značek, ceny legendárních sportovců a proslulá díla současného městského umění. ODKAZ NA VEČERNÍ AUKCI LEGENDY POPKULTURY & ODKAZ NA DENNÍ AUKCI LEGENDY POPKULTURY
- Replika rukavice Infinity Gauntlet (1 z 1) s pravými drahokamy (cena na vyžádání).Vyrobeno jednorázově na základě dohody se společnostmi Marvel a Disney podle oficiálních návrhových podkladů společnosti Marvel a osazeno šesti certifikovanými, neupravenými přírodními drahokamy o celkové hmotnosti téměř 180 karátů, z nichž každý představuje jeden z Kamenů nekonečna.
Hudební předměty
- Nirvana | Kožená bunda Kurta Cobaina, kterou měl na sobě na pódiu v rámci festivalu v Readingu v roce 1991 a při focení alba „Nevermind" (včetně katalogu) (odhadovaná cena: 20.000–40.000 USD)
- Prince | Kytara Cloud z roku 1993 vyrobená Kurtem Nelsonem, kterou Prince vlastnil a na kterou hrál, v barvě metalická modrá (odhadovaná cena 300.000–600.000 USD)
- Prince | Náhrdelník darovaný Mayte Garciové (odhadovaná cena: 10.000–20.000 USD)
- Amy Winehouse | Klasická kytara Yamaha CX40 z roku 2008, na níž zpěvačka skládala písně, v přírodní barvě (s fotografiemi) (odhadovaná cena 20.000–40.000 USD)
Banksy
- Banksy | „Brace Yourself!" Podepsaný originální obraz Smrtky (odhadovaná cena: 2,000.000–3,000.000 USD)
Sharon Stone
- Sharon Stone | Šaty z kolekce Valentino Couture, které měla na sobě na červeném koberci v rámci festivalu v Cannes v roce 1995 (s fotografií) (odhadovaná cena: 4000–5000 USD)
- Sharon Stone | Modrý kožený komplet značky Ginger McKenna, který měla na sobě ve filmu Casino z roku 1995 (s fotografií) (odhadovaná cena: 4000–5000 USD)
- Sharon Stone | Černobílý komplet od Very Wang, který měla na sobě na udílení Zlatých glóbů v roce 1996 (s fotografií) (odhadovaná cena: 4000–5000 USD)
- Sharon Stone | Sukně od Very Wang a košile od značky Charvet, které měla na sobě na červeném koberci v rámci předávání Oscarů v roce 1998 (s fotografií) (odhadovaná cena: 4000–5000 USD)
Před živými aukcemi v Abú Dhabí se pečlivě vybraná selekce nejzajímavějších exponátů ze tří významných sbírek vydala na mezinárodní turné. V USA se objevily například na následujících místech: v nadaci Heal Los Angeles, v muzeu MOPOP (Muzeum populární kultury) v Seattlu a v New Yorku. V zahraničí byly exponáty vystaveny v obchodním domě Hankyu v japonské Ósace a v Muzeu ikon stylu v irském Newbridge.
V listopadu uspořádají společnosti Julien's a Imersa Experiences (dříve známá jako Faalyat), firma zabývající se organizací akcí se sídlem v Bahrajnu, turné s autogramiádou knihy o Michaelu Jacksonovi, na kterém vystoupí Michael Bush, dlouholetý kostýmní výtvarník Michaela Jacksona. Ten nabídne divákům možnost z první ruky nahlédnout do řemeslného umění, které se skrývá za Jacksonovým jevištním šatníkem. Později budou také zveřejněny informace o akce a výstavě v Cipriani i o dalších aktivitách ve spolupráci s Imersa Experiences.
Zmíněné exponáty budou později k vidění na kurátorsky připravené speciální pop-up výstavě v hotelu Emirates Palace Mandarin Oriental v Abú Dhabí, a to v rámci týdne Velké ceny Formule 1 v Abú Dhabí. Výstava, která se bude konat v ikonické hotelové hale, nabídne návštěvníkům z celého světa i ze Spojených arabských emirátů exkluzivní náhled ještě před závěrečnou zastávkou turné v rámci akce Celebrity & Pop Culture Experience v hotelu Rosewood Abu Dhabi, který je oficiálním partnerem aukční síně Julien's Auctions.
PROGRAM AKCE CELEBRITY & POP CULTURE EXPERIENCE A SOUVISEJÍCÍ AUKCE
Bahrajn, 20.–26. listopadu (ve spolupráci se společností Imersa Experiences):
- Výstava princezny Diany.
- Beseda s Michaelem Bushem, autogramiáda a mediální akce.
- Vzdělávací panelové diskuse a workshop s Michaelem Bushem.
- Akce s názvem Večeře s Michaelem Jacksonem a související večerní program.
- Výstava věnovaná Michaelu Jacksonovi a rukavici Infinity Gauntlet .
Abú Dhabí, 29. listopadu–9. prosince:
- 29. listopadu–5. prosince: Nejzajímavější exponáty budou vystaveny ve vstupní hale hotelu Emirates Palace Mandarin Oriental-
- 6. prosince:
- 21:30 GST – Slavnostní zahájení akce Půlnoční brunch-
- 7. prosince:
- 17:00–19:00 GST – Prezentace vybraného klienta sponzorovaná hotelem Rosewood Abu Dhabi.
- 20:00 GST – Živá aukce Michael Jackson: Módní odkaz (večerní část).
- 8. prosince:
- 10:00 GST – Živá aukce Michael Jackson: Módní odkaz (denní část).
- 20:00 GST – Živá aukce Legendy popkultury (večerní část).
- 9. prosince:
- 10:00 GST – Živá aukce Legendy popkultury (denní část).
- 16:00 – 18:00 GST – Highbridge Advisory / Akce a panelová diskuse v rámci Abu Dhabi Finance Week.
- 20:00 GST – Živá aukce Princezna Diana: Vliv, móda a královská sbírka.
Akce Celebrity & Pop Culture Experience spojí v Abú Dhabí mezinárodní sběratelskou veřejnost prostřednictvím veřejných výstav, živých aukcí a diskusí zaměřených na tvůrčí odkaz. Tento projekt představuje významné rozšíření globální vize společnosti Julien's. Akce Celebrity & Pop Culture Experience společnosti Julien's propojuje témata zachování kulturního dědictví, luxusního pohostinství, vzdělávání, zábavy a obchodu.
O aukční síni Julien's Auctions
Pro chvíle, které mají skutečný význam. Znáte ten okamžik, kdy se ztlumí světla těsně předtím, než začne hrát vaše oblíbená kapela? Nebo ten pocit těsně před závěrečnými titulky filmu, který vám během chvíle změnil celý svět? Vzduch je plný očekávání a slova to nikdy nedokážou vyjádřit, protože tam prostě musíte být, abyste to pochopili.
V Julien's Auctions existujeme proto, abychom vám tyto okamžiky vrátili do života prostřednictvím ikonických artefaktů a jedinečných sbírek. Ať už spolupracujeme přímo s umělci, navazujeme partnerství s legendárními pozůstalostmi nebo úzce spolupracujeme s náročnými sběrateli, naše aukce oživují kulturu s příslibem objevování a opětovného propojení. Naše prodeje oslavují luxus, historii a příběhy, které formují generace, ať už se jedná o hollywoodské legendy nebo módní ikony.
Od Elvise Presleyho, Marilyn Monroe a Ringo Starra po Lady Gagu, Banksyho a Kurta Cobaina. Z Los Angeles do celého světa. Jsme tam, kde originály nacházejí své publikum. Více informací naleznete na stránce: juliensauctions.com.
O hotelu Rosewood Abu Dhabi
Hotel Rosewood Abu Dhabi, moderní dominanta na nábřeží ostrova Al Maryah, je místem, kde se setkává pulzující městský život s klidem přímořského prostředí. S výhledem na Arabský záliv a v souladu s energií a kulturou regionu redefinuje tento hotel hranici mezi prací a odpočinkem. Celkem 189 pokojů a apartmá spolu se 131 rezidencemi Rosewood Residences harmonicky spojují moderní eleganci s místními vlivy. Každý detail zde nese kulturní kontext, o čemž svědčí pečlivě vybraná arabská umělecká díla, instalace a sochy, jejichž příběhy se návštěvníkům mohou odhalit během prohlídek s průvodcem. Mezi nejvýraznější prvky patří úchvatný lustr Lasvit v restauraci Majlis by Pierre Hermé, dechberoucí dominantní prvek, který spojuje světlo, sklo a dědictví Blízkého východu. Hosté se mohou v celkem devíti restauracích vydat na kulinářské cesty plné chutí z celého světa, poznat místní léčebné tradice v lázních Sense Spa nebo si užít změnu tempa díky individuálnímu tréninku ve fitness centru.
Více informací naleznete na webové stránce: rosewoodhotels.com/abu-dhabi
Spojte se s námi přes facebook či instagram: @rosewoodabudhabi.
Pro více informací navštivte webovou stránku rosewoodhotels.com/en/abu-dhabi.
Instagram: @rosewoodabudhabi
O společnosti Imersa Experiences (dříve Faalyat)
Společnost Imersa Experiences (dříve známá pod názvem Faalyat) se sídlem v Bahrajnském království je agentura zaměřená na zážitkové akce, která se specializuje na vytváření smysluplných a působivých zážitků prostřednictvím kreativity, vyprávění příběhů a ponoření se do děje.
Společnost Imersa Experiences navrhuje a realizuje akce pro VIP hosty a události s červeným kobercem, kulturní představení, výstavy, sportovní akce, vládní a firemní akce i rozsáhlé akce veřejné.
Společnost Imersa Experiences kombinuje kreativní vedení, odborné znalosti v oblasti produkce a zapojení publika a proměňuje tak nápady v nezapomenutelné zážitky, které propojují lidi, značky a komunity. Díky svému zavedenému portfoliu v Bahrajnu i v širším regionu společnost Imersa neustále vytváří jedinečné, kulturně relevantní a trvalé zážitky.
Zdroj: Julien's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59990.