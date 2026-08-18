V Beatu míří na střední školy - Čtenářský deník V Beatu 1

Projekt V Beatu, který za pomoci umělé inteligence propojuje školní učivo s moderní hudbou, rozšiřuje svůj obsah o další oblast. Po Fyzice v Beatu přichází Čtenářský deník v Beatu – nový koncept pro středoškoláky, který převádí významná díla světové i české literatury do rapových a hip-hopových skladeb.
Cílem není nahrazovat knihy ani klasickou výuku. Hudba má studentům pomoci pochopit děj, postavy, historický kontext i hlavní myšlenky a zároveň v nich vzbudit zájem o samotnou literaturu.
„Skladba může fungovat jako filmový trailer. Když student slyší příběh Gilgameše, Antigony nebo jiné klasiky v moderním hudebním zpracování, může si říct: Tohle je vlastně zajímavý příběh, chci o něm vědět víc. Ne každá kniha, ale osloví každého. Pokud k ní student vztah nenajde, hudba mu může alespoň pomoci pochopit její děj, kontext a hlavní myšlenky,“ říká autor projektu Martin Michal.
První část Čtenářského deníku v Beatu začíná u nejstarších literárních památek. Objevují se v ní například Epos o Gilgamešovi, Bible, Ílias, Odysseia, Dante Alighieri nebo Geoffrey Chaucer. Další alba budou postupně navazovat na středoškolské učivo.
Skladby mohou sloužit jako doplněk výuky, pomůcka při opakování i přípravě k maturitě. Posluchačům jsou zdarma dostupné na Spotify, YouTube, Apple Music a dalších streamovacích službách. Web vbeatu.cz slouží jako přehledný rozcestník k jednotlivým albům a tématům.
Projekt V Beatu si již získal pozornost médií, věnovaly se mu například portály Pro-kulturu.cz a VChillu.cz.
Kompletní tisková zpráva je k dispozici ZDE.
Zdroj: Martin Michal