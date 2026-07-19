V Beatu přináší nový způsob, jak si žáci mohou opakovat učivo

Vznikl z myšlenky nabídnout dětem smysluplnou alternativu ke krátkým videím na sociálních sítích a využít jejich přirozený vztah k hudbě ve prospěch vzdělávání. Místo dalšího času před obrazovkou mohou učivo poslouchat cestou do školy, při sportu nebo doma. AI zde slouží jako tvůrčí nástroj, za odborným obsahem, texty i finální podobou skladeb stojí autor projektu Martin Michal.
V Beatu již nabízí více než 160 vzdělávacích skladeb z dějepisu, přírodopisu, vlastivědy, matematiky a českého jazyka, další předměty postupně přibývají. Cílem není nahradit učitele, ale nabídnout moderní doplněk výuky, který podporuje opakování a lepší zapamatování učiva. Více informací na www.vbeatu.cz
Zdroj: Martin Michal