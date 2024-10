V Bílovicích nad Svitavou se v souvislosti s povodněmi sesunul svah, silnice je uzavřena

Roman Hanák, ředitel Správy a údržby silnic JMK: „V důsledku povodní máme největší komplikace v Bílovicích nad Svitavou, kde nám ujel svah, kvůli historicky neřešeného odvodnění komunikace. Nyní jsme měli posouzení od znalce. Oprava určitě nebude možná hned a budeme muset navrhnout funkční řešení.“

Správa a údržba silnic s opravou začne zřejmě nejdříve za dva měsíce.

Roman Hanák, ředitel Správy a údržby silnic JMK: „Museli jsme zadat také geologický posudek, který bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Poté bychom měli přijít s návrhem řešení opravy této komunikace.“

Kdy přesně oprava proběhne zatím není jisté, důvodem je blížící se zima. Do konce roku by se však mohlo stihnout provizorní řešení a finální rekonstrukce by pak mohla proběhnout na jaře příštího roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava