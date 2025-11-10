V Blatné na Strakonicku probíhají dvě stavby na frekventované silnici na Plzeň

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "V Blatné máme dvě akce spojené pod jedním zhotovitelem, a to je vybudování okružní křižovatky na Vrbenskou, to je příjezdu na Plzeň a pak je tam úprava silnice u Sladovny. To je, jak je východ ze zámku, tam se silnice rozšiřuje a posouvá se směrem do toho rybníka, zasýpá se tam část rybníka, dělá se tam opěrná stěna."
Tam je třeba zvýšit bezpečnost provozu chodců i dopravy na silnici. Často tu bourali řidiči kamionů.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Často tam bylo křížení s vedlejšími silnicemi, tak nebylo možné z těchto silnic vyjet ani na ně odbočit bezpečně, takže se tam snažíme napravit některé nedostatky, které tam byly. Samozřejmě není to pořád obchvat, ale je to zlepšení toho průjezdného úseku."
Práce by na tomto místě měly skončit zhruba o měsíc dřív než na poslední křižovatce ve směru na Plzeň.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Co se týká úseku okružní křižovatky, tam je dneska bypass, po kterém se jezdí. A příští rok nás čeká, do konce roku se zprovozní 2/3 té křižovatky a bude se jezdit částečně po křižovatce a pak tam dojde ještě k omezení, když se bude dodělávat ta zbylá 1/3 příští rok."
Původně byla křižovatka Plzeňské a Vrbenské silnice bez připojovacích a odbočovacích pruhů. Během přestavby musí řidiči na silnici I/20 počítat se zdržením na semaforech.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Je to spolupráce s městem, město se na tom i finančně podílí a připravovali jsme to s městem. Zároveň se tam dělá i protihluková stěna."
Stavba nové okružní křižovatky vyjde na 58 milionů korun bez DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
