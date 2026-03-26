V Blučině začala stavba obchvatu, přidají se omezení v dopravě

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Je to historicky největší dopravní stavba JMK v historii. Slavnostně jsme ji zahájili 10. března a investice se rozjela naplno. Celkově pak stavba vyjde na 695 milionů korun včetně DPH. V současné době je už skrytá ornice, takže stopa obchvatu už je patrná.“
Součástí stavby je řešení dvou křižovatek na trase, tří sjezdů a pěti mostů. Během prací dojde od 13. dubna do konce letošního roku bude také uzavřena silnice III/41614 ve směru na Opatovice. Zde budou objízdné trasy vedeny přes Vojkovice, Rajhrad a Rajhradice.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Následně v roce 2027 bude částečné omezení dopravy na komunikaci II/425 s ohledem na realizaci nové okružní křižovatky u Vojkovic. Po celou dobu výstavby budou uzavřené i cyklostezky."
Stavba obchvatu by měla být hotová na přelomu roku 2028 a 2029. Do budoucna by měl být obchvat prodloužen až k dálnici D1, což by vedlo k úlevě dopravy v Brně.
