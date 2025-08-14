V Borovanech je kvůli rekonstrukci uzavřen železniční most, úplná uzavírka potrvá do konce prázdnin

Vít Fialka (PRO BOROVANSKO), starosta Borovan: "To, co se za námi děje, je v podstatě akce, která zvětší bezpečnost tady pod bývalým viaduktem, protože ten byl úzký pro chodce, nebyl úplně bezpečný na přecházení, takže jsme se domluvili se Správou železnic, že nedojde pouze k rekonstrukci viaduktu, ale ke kompletní přestavbě a výsledkem bude, že bude zvětšená ta světlá šířka viaduktu o 2,5 metru, z osmi na jedenáct."
Po celou dobu rekonstrukce mostu tak musejí cestující na železniční trati v úseku České Budějovice - České Velenice počítat s výlukou.
Vít Fialka (PRO BOROVANSKO), starosta Borovan: "Naštěstí vlaková doprava stále funguje. To znamená do Borovan, z Budějovic do Borovan a zpátky. Vlaky jezdí bez změn, samozřejmě na hraně. Autobusová doprava je vedená pro všechny, který jezdí dál, to znamená Jílovice, Velenice."
Pro řidiče motorových vozidel znamená uzavírka nutnost využití připravené objízdné trasy, náhradní řešení je připraveno i pro pěší a cyklisty.
Vít Fialka (PRO BOROVANSKO), starosta Borovan: "Oficiální objízdná trasa je přes Trhové Sviny a Ostrolovský Újezd, pro dopravu nad 3,5 tuny musí přes Strážkovice. Pro pěší tady máme udělaný chodníček, to znamená, těch se to nějakým způsobem nedotkne. Lidé, kteří potřebují přejít na druhou stranu, tak můžou normálně přijít tady víceméně potom chodníčku, který je pro ten důvod udělaný."
Stavební práce tady potrvají až do konce letních prázdnin.
Zdroj: POLAR televize Ostrava