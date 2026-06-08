V Bosonohách platí uzavírka, řidiči si zajedou

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Důvodem rekonstrukce je rozpad obrusné vrstvy a poškození ložné vrstvy z důvody vysoké zátěže zejména nákladních vozidel. Co se týče technologie, tak dojde k celoplošné výměně obou vrstev s nízkou hlučností. Dále opravíme autobusové zálivy a silniční obrubníky.“
Opravovaný úsek je dlouhý 673 m. Povolený vjezd mají pouze místní, dopravní obsluha a autobusy. Provoz řídí semafory. Objízdná trasa je pak dlouhá zhruba 5 km. Řidiči si tak zajedou.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Platí tu jedna obousměrná trasa. Z Jihlavské po ulici Chironova, přes Kohoutovice a dále po ulici Žebětínská po staré dálnici a odtud na Veselku.“
Práce by měly skončit 15. června letošního roku. Rekonstrukce vozovky v Bosonohách vyjde na zhruba 6 milionů korun včetně DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava