V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini

Soutěž je navázaná na nákup FunOnCoinu, který projekt představuje jako formu budoucího předplatného pro využití ve FunOn Parku. Nejde o investiční produkt ani o příslib výnosu. FunOnCoin má sloužit jako technický nástroj pro budoucí využití služeb parku – například na atrakce, gastronomii, eventy, firemní akce nebo teambuildingy.
Mechanika kampaně je jednoduchá: cena jednoho FunOnCoinu je 0,02 eura a za každých 250 tokenů získá účastník jeden soutěžní tiket. Minimální nákup je 15 eur, což představuje 750 tokenů a tři tikety do soutěže. Všechny detaily a oficiální pravidla jsou zveřejněny na webu projektu.
Samotný FunOn Park má v Bratislavě propojit moderní zábavu, virtuální realitu, simracing, digitální pohybové atrakce, gastro zónu i prostory pro eventy. Výraznou součástí má být také motoristická část s multilevel motokárovou dráhou a profesionální simracingovou zónou. Projekt chce postupně vybudovat celoroční prostor pro rodiny, hráče, firmy i širší veřejnost.
