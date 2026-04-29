V Břeclavi spustili největší baterii v Česku. Pomůže síti i cenám elektřiny

Baterie ukládá elektřinu v době, kdy je jí dostatek, a vrací ji zpět do sítě ve chvílích, kdy je potřeba. Díky tomu pomáhá stabilizovat soustavu a může přispět i ke zmírnění cenových výkyvů.
„Akumulace energie je nezbytnou součástí moderní české energetiky. Znamená vyšší bezpečnost, větší stabilitu elektrizační soustavy a lepší využití obnovitelných zdrojů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Marcel Dlask.
Investice bez dotací
Projekt začala MND připravovat v roce 2023. Do bateriového úložiště investovala téměř čtvrt miliardy korun bez využití dotací.
Zařízení je navržené pro nepřetržitý provoz po celý rok a tvoří ho desítky bateriových kabinetů rozdělených do čtyř samostatných bloků.
Pomůže i s obchodováním
Baterie nebude sloužit jen k udržení stability sítě. Firma ji chce využívat i k obchodování s elektřinou a poskytování služeb výkonové rovnováhy.
„Baterii vnímáme jako flexibilní nástroj, který dokážeme efektivně využívat ve všech segmentech trhu s elektrickou energií,“ říká Martin Pich, ředitel divize Trading MND.
Další baterie přibudou
Břeclavský projekt je první z větší série. MND plánuje letos spustit dalších sedm bateriových úložišť, například v Hodoníně, Blansku nebo Orlové.
„Bateriové úložiště v Břeclavi o výkonu 12 MW a kapacitě 31 MWh je prvním ze sedmi projektů, které letos postupně uvádíme do provozu,“ říká Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND. Břeclavský projekt vnímá MND jako
„Bateriové úložiště v Břeclavi je pro nás první dokončenou stavbou v této části moderních energetických projektů a zároveň naše největší samostatně stojící úložiště – vlajková loď,“ doplňuje Michal Sasín, New Business Development Director MND.
Trend, který poroste
Bateriová úložiště jsou stále důležitější součástí energetiky. Pomáhají vyrovnávat rozdíly mezi výrobou a spotřebou elektřiny a umožňují lepší využití obnovitelných zdrojů.
Do budoucna by jejich význam měl dál růst – i proto, že bez nich by bylo zajištění stability sítě složitější a dražší.
BESS Břeclav v číslech
- 12 MW – instalovaný výkon
- 24 MWh – využitelná kapacita
- 31 MWh – celková instalovaná kapacita
- duben 2026 – zahájení provozu
- 15 let – plánovaná životnost zařízení
- 76 bateriových kabinetů – celkový rozsah technologie
- 4 samostatně řízené bloky (každý 3 MW)
O společnosti MND
MND Group je součástí skupiny KKCG, jejímž zakladatelem je český podnikatel Karel Komárek. Společnost se zaměřuje na různé oblasti v rámci energetického sektoru – od těžby ropy a plynu až po výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou geotermální vrty nebo větrná energie, se zvláštním důrazem na technologie šetrné k životnímu prostředí. Společnost MND také zásobuje české domácnosti plynem a elektřinou. Kromě České republiky MND Group působí také na Ukrajině a v Německu.