V Brně odstartovaly vánoční trhy, slavnostní zahájení sledovaly tisíce lidí

Brněnské vánoční trhy se tradičně řadí mezi největší a nejvýznamnější kulturní akce v Brně a každoročně lákají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Městská část Brno-střed, která vánoční trhy pořádá již od roku 1993, zahájila Vánoce Brno na většině míst v centru – na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na části náměstí Svobody a nově také na Kapucínském náměstí či náplavce. Ve stejném či dokonce dřívějším termínu se trhy konají i v jiných evropských městech, například ve Vídni, Budapešti nebo Kodani. Nejvíce stánků je tradičně na Zelném trhu, kde bezmála polovinu prodejních míst obsadí řemeslníci a nositelé lidových tradic.
Nedílnou součástí Vánoc Brno je bohatý kulturní program. Hlavní část se uskuteční na Zelném trhu, kde se lidé mohou těšit na koncerty známých interpretů, jako jsou Anna K., Lenny, Support Lesbiens a mnozí další. Kromě nich dostanou tradičně prostor místní klubová scéna a děti ze základních a mateřských škol. Novinkou je přistavěné pódium na Jakubském náměstí, kde dostanou prostor začínající hudebníci. Kulturní program se uskuteční také na Moravském náměstí. Každou adventní sobotu na Zelném trhu zazní nejlepší vánoční fanfáry, které vzešly ze skladatelské soutěže.
K vánočním trhům neodmyslitelně patří dobročinnost. Letos lze podpořit až 60 charitativních a dobročinných organizací nebo se zapojit do sbírky Daruj kelímek. Díky ní se v loňském roce podařilo vybrat 5,2 milionu korun. Novinkou jsou speciálně upravené atrakce, díky nimž si zážitky užijí také lidé na vozíku. Nově se svezou na vyhlídkovém kole nebo vzlétnou horkovzdušným balonem, který bude přistaven na piazzettě u Janáčkova divadla. Na atrakce se kromě běžných návštěvníků mohou těšit rovněž děti z dětských domovů a pěstounské péče. Další novinkou je světelná vánoční stezka na Kapucínském náměstí, kam se trhy rozšířily vůbec poprvé, či deset nových motivů vratných kelímků, jež se těší velké oblibě návštěvníků.
S prvním prosincovým dnem se na Římské náměstí vrátí Vánoční festival zlozvyků, který městská část připravuje ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou. Návštěvníkům nabídne celodenní prostor k zastavení, sdílení a nově i k otevřeným rozhovorům o všem, co každodenní život přináší – od drobných radostí a starostí až po náročné životní situace.
Slavnostní rozsvícení vánočních stromů se uskuteční v pátek 27. listopadu, kdy zároveň začnou trhy i na zbývajících místech ve městě. V 17.00 se rozzáří strom na náměstí Svobody, o hodinu později za doprovodu vizuální show také strom na Zelném trhu. V 19.00 pak přijde na řadu vánoční strom u sochy Jošta na Moravském náměstí. Pro Zelný trh letos radnice vybrala deset metrů vysoký smrk z Radostic u Brna. Vánoční strom ozdobí také Rullerovo nábřeží, kde se poprvé rozsvítí 20. listopadu v 17.00. Součástí Vánoc na náplavce bude také doprovodný program, na němž radnice spolupracuje s provozovateli místních podniků.
Zdroj: Městská část Brno-střed
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