V Brně se chystá jedinečný literární večer

Noc literatury se tradičně koná v Praze, kde se série veřejných čtení ze současné světové literatury v českých překladech dlouhodobě těší velkému zájmu. Do letošního jubilejního dvacátého ročníku se významně zapojí také Brno. Organizace se ujala městská část Brno-střed společně se svou příspěvkovou organizací Kávéeska.
„Radnice se do akce v roli organizátora zapojí vůbec poprvé. Lidem tak nabídneme nevšední literární zážitek umocněný unikátními architektonickými prostory a setkáními s osobnostmi kulturní scény. Veřejná čtení, kterých se zhostí profesionální herci, zavedou návštěvníky na třicet zajímavých míst. Číst se bude například ve vile Tugendhat, v Herdanově bytě, salonku hotelu Grand, bytě básníka Zena Kaprála nebo na radnici městské části,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Městská část v současné době finalizuje celý program. Jeho největšími lákadly budou vedle zajímavých lokalit také pozvaní hosté. K nejvýraznějším jménům patří například držitelka ceny Magnesia Litera Dora Kaprálová, argentinský autor Jorge Emilio Nedich, přední ukrajinská spisovatelka Oksana Zabužko či kanadský profesor antropologie a vnuk Grety Tugendhatové Michael Lambek.
Na přípravě akce radnice spolupracuje s překladateli, desítkami dobrovolníků a řadou kulturních institucí. Mezi nimi jsou například Divadlo Husa na provázku, Knihovna Jiřího Mahena, Moravská zemská knihovna či Centrum experimentálního divadla. Podrobný program včetně seznamu knih a zapojených míst bude zveřejněn na webu a na facebookové stránce Noc literatury Brno.
Zdroj: Městská část Brno-střed