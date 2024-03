V brněnské Dřevařské ulici platí dlouhodobá uzavírka, řidiči neprojedou

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí magistrátu města Brna: „Brněnské vodárny a kanalizace v místě provádějí rekonstrukci. Práce nejsou viditelné, protože jsou prováděny ražební technikou, tedy pod povrchem. Tím pádem to má také dopravní omezení, které je většinou rozděleno na úseky, podle toho kde člověk bydlí. Řidiči by tak měli sledovat dopravní značení a řídit se jím."

Součástí stavby je celková renovace silnice včetně uličního prostoru i nového veřejného osvětlení. Objízdná trasa je vedena převážně po ulicích Štefánikova, Kotlářská, Botanická a Hrnčířská.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí magistrátu města Brna: „Ulice Dřevařská jako taková je uzavřena, nicméně jsou uděleny i výjimky. Ještě doplním, že v létě letošního roku dojde k úplnému uzavření mezi ulicemi Botanickou a Dřevařskou, to bude trvat od června do srpna letošního roku.“

Řidiči by mohli silnici opět využívat v listopadu letošního roku, to by měla uzavírka skončit.