V Bučovicích se pokusí překonat Guinnessův rekord: Největší kombinované sudoku

Bučovice (Vyškovsko) 21. října 2026 (PROTEXT) - Ve dnech 28.–30. 11. 2026 se v Katolickém domě v Bučovicích (VY) uskuteční veřejný pokus o překonání Guinnessova světového rekordu. Zároveň půjde o pokus o zápis do České knihy rekordů. Účastníci budou společně řešit 281 propojených tabulek sudoku. Musí správně vyplnit přes 12 tisíc políček. Vedle klasického sudoku se objeví 10 variant. Akci pořádají Pavel Stříž a brněnská Hráčská asociace logických her a sudoku (HALAS), www.sudokualogika.cz. Zapojit se mohou začátečníci i zkušení luštitelé. Pořadatelé hledají svědky, hlavně však hráče; registrace na pavel@striz.cz či +420 603 380 402. Záznam a živý přenos zajistí TechnoVisual, www.technovisual.cz. Tisková mluvčí: Eliška Cézová z FS ČVUT. Záštitu nad akcí převzali starosta města Bučovic Jiří Horák a Česká statistická společnost (ČStS), www.statspol.cz. Detaily: https://malipivo.gitlab.io/gwr-lms.
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