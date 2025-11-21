V Čcheng-tu byl zahájen 18. veletrh spolupráce v oblasti obchodu a technologií mezi Evropou a Čínou

Na slavnostním zahájení vystoupili Liu Ťien-nan, místopředseda Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu (CCPIT); Chen Zhiyong, náměstek primátora města Čcheng-tu; Raquel Ramirez Alexander, místopředsedkyně EUCCC a předsedkyně její jihozápadočínské sekce; a Dario Mihelin, velvyslanec Chorvatska v Číně. H.E. Cai Run, vedoucí čínské mise při EU, promluvil prostřednictvím videoposelství.
Liu Ťien-nan ve svém projevu uvedl, že čtvrté plenární zasedání 20. ústředního výboru Komunistické strany Číny představilo ambiciózní plán hospodářského a sociálního rozvoje na příštích pět let, který přináší větší stabilitu a jistotu pro celý svět. Dodal, že CCPIT a CCOIC posílí svou roli jako most mezi vládou a podniky, mezi domácím a mezinárodním prostředím a mezi nabídkou a poptávkou. Budou podporovat čínské a evropské podniky při hledání nových oblastí spolupráce v investicích, obchodu, technologických inovacích a digitální ekonomice. Společně budou usilovat o stabilitu a hladký tok průmyslových a dodavatelských řetězců a o posílení globálního systému volného obchodu, čímž dále prohloubí hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a Evropou.
Veletrh, který probíhá od 19. do 21. listopadu v Centru pro obchod a inovace v rámci spolupráce Číny a Evropy (CCEC) v Čcheng-tu, se nese v duchu tématu „Vzájemná důvěra a propojenost, sdílený úspěch a prosperita“. Program zahrnuje slavnostní zahájení, plenární zasedání, kulatý stůl evropských a čínských podnikatelských sdružení, pět tematických oborových sekcí (energetika a ochrana životního prostředí; biomedicína; digitální a kulturní kreativita; zemědělství a potraviny; inteligentní robotika), výměny v rámci programu Linking Europe, B2B matchmaking a návštěvy průmyslových parků a předních podniků. Diskuze se zaměřují na bilaterální hospodářské a obchodní vztahy mezi Čínou a Evropou a na spolupráci v oblasti průmyslových a dodavatelských řetězců, s cílem posílit dialog mezi vládami a podniky, prohloubit koordinaci mezi Čínou a zahraničními partnery a vytvořit konsenzus pro další spolupráci.
Letošní ročník veletrhu vynikal svým rozsahem, vysokou úrovní účastníků, zaměřením na špičkové obory a důrazem na praktickou spolupráci. Akce se osobně zúčastnilo více než 600 zástupců vládních institucí, podnikatelských sdružení, zahraničních diplomatických misí, předních podniků i odborníků a akademiků z více než 20 zemí. Mezi účastníky nechyběly významné čínské a mezinárodní firmy, včetně společností ze seznamu Fortune 500, jako jsou China Three Gorges Corporation, CATL, BGI Group, AstraZeneca, Bayer, SAP, BASF a Suez Group.
Za pozornost stojí zejména velmi živé a úspěšné B2B matchmakingové setkání mezi čínskými a evropskými podniky. Zástupci 204 firem ze 15 zemí se zúčastnili celkem 257 individuálních obchodních schůzek zaměřených na obchod, investice a technologickou spolupráci v oblastech jako jsou nové zdroje energie, umělá inteligence, biomedicína, digitální technologie a kulturní kreativita, inteligentní výroba a zemědělství a potraviny. Výsledkem bylo 166 vyjádřených záměrů ke spolupráci.
Veletrh Europe–China Fair byl spuštěn v roce 2002 z iniciativy Evropské komise a od roku 2006 se koná pravidelně v Čcheng-tu. Stal se jednou z předních platforem pro podporu investic, obchodu a technologické spolupráce mezi Čínou a Evropou, a to za široké účasti členských států EU a evropských podniků. Od svého vzniku přivítal více než 12 000 čínských a evropských společností, zprostředkoval přes 29.000 obchodních schůzek a vedl k více než 3200 vyjádřením o záměru spolupráce.
Zdroj: China Chamber of International Commerce
