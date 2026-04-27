V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

  14:36
Peking 27. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - 24. dubna byl oficiálně zahájen 18. ročník veletrhu AutoChina 2026. Značka CHERY zaznamenala ohromující debut s modelem TIGGO V, prvním transformovatelným víceúčelovým rodinným SUV v rodině TIGGO. Jako průlomový model, který vyplňuje mezeru v globálním segmentu víceúčelových vozidel, přináší TIGGO V flexibilnější a praktičtější řešení mobility pro rodinné uživatele na celém světě.

Generální ředitel značky CHERY Jeff ZHANG uvedl, že všechny inovace značky vycházejí z původní aspirace „pro rodinu". Nejedná se o pouhý slogan, ale o závazek chránit rodinné cestování spolehlivou kvalitou a technologií s lidským přístupem, a model TIGGO V je konkrétním naplněním tohoto slibu. Písmeno „V" v názvu modelu má tři základní významy: Versatility (všestrannost), Value (hodnota) a Victory (vítězství), což symbolizuje, že tento jediný vůz se přizpůsobí všem situacím pro celou rodinu, ulehčí domácnostem a doprovází rodiny na cestě k lepšímu životu.

Model TIGGO V umožňuje volné přepínání mezi třemi režimy: SUV, MPV a PUP. V režimu SUV má světlou výšku 220 mm. Verze PHEV (s hybridním pohonem) má brodivost 700 mm, zatímco verze se spalovacím motorem 650 mm. Ve spojení s inteligentními parkovacími technologiemi APA (asistent automatického parkování) a RPA (dálkový parkovací asistent) tak dosahuje rovnováhy mezi vysokou průchodností a inteligentní mobilitou. V režimu MPV vytváří rozvor 2800 mm skutečné uspořádání se 3 řadami a 7 sedadly. 42 úložných prostorů a zdravý interiér s certifikací N95 zajišťují všestranný komfort. V režimu PUP rozšiřuje rychle odnímatelná přepážka ložnou kapacitu a originální tovární sady se mohou přizpůsobit venkovním a nákladním scénářům bez dalších úprav.

Díky účinnému hybridnímu systému Chery Super Hybrid (CSH) šesté generace od společnosti CHERY dosahuje model TIGGO V ideální rovnováhy mezi silným výkonem a nízkou spotřebou paliva, zatímco podvozek s vysokou světlou výškou se přizpůsobí všem podmínkám na silnici. Jako první všestranný model zaměřený na rodiny, který byl uveden na trh po „Plánu deseti milionů dopisů rodinám 2030", TIGGO V uplatňuje koncepci „pro rodinu" prostřednictvím inovací založených na scénářích a pomáhá společnosti CHERY dále upevňovat její přítomnost na globálním trhu mobility pro rodiny.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2965705/1.jpg

 

Kontakt: Tianyi Zhang, 15847672664, zhangtianyi1@mychery.com

 

 

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva

ilustrační snímek

Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou...

Milovice budou podávat připomínky k návrhu akcelerační zóny na bývalém letišti

ilustrační snímek

Město Milovice na Nymbursku podá připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón, které mají přispět k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Oblast...

Národní divadlo moravskoslezské chystá 14 premiér pro novou sezonu

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) připravuje pro další sezonu 14 premiér. Pět jich bude mít operní i činoherní soubor, po dvou novinkách nabídne balet a...

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

Pobočka ČS v Karlových Varech vyhrála Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

27. dubna 2026  15:04

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

Na zlínském festivalu Talentinum se představí mladí sólisté a dirigenti

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila festival mladých koncertních umělců Talentinum, který dává prostor mladým sólistům a dirigentům. Letos se...

Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

ilustrační snímek

Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod...

Varnsdorf hledá dodavatele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku hledá zhotovitele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí Edvarda Beneše, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek....

