V centru Bohumína vzniká nový kruhový objezd, který uleví dopravě

Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “Ta akce vlastně stála asi 25 milionů korun. Ze čtyřiceti procent se podílí Moravskoslezský kraj, správa silnic, protože některé ty komunikace patří kraji, některé městu, ale my se vždycky takhle snažíme dohodnout na spolupráci a musím kraj pochválit, že ta spolupráce je výborná.”

Stavbu kruhového objezdu nelze řešit částečnou uzavírkou, proto je kolem několik objízdných tras.

Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “Je tady velká objízdná trasa pro tranzitní dopravu do Bohumína a místní samozřejmě si najdou tu trasu v těch kratších uličkách, kterou znají. Větší komplikací byla asi doprava autobusová, protože tady jezdí linka 555 z Bohumína na Ostravu. Ta se ale musela odklonit do té jedné boční uličky, kde se muselo vymístit parkování z této uličky. Takže tato komplikace samozřejmě nastává, ale naštěstí ke zpoždění autobusů by nemělo docházet.”

Průběh stavby začal výkopovými pracemi, které v jednu chvíli uzavřou i část pěší zóny. Práce by měly být kompletně hotové za šest měsíců a měly by zklidnit dopravu na křižovatce Štefánikovy ulice s třídou Dr. E. Beneše. Zároveň se zvýší bezpečnost pro chodce a zaniknou stará parkovací místa, která nahradí nově upravená.

Lucie Špačková, tisková mluvčí Bohumína: “Křižovatka tady v centru města patří k nejvytíženějším v Bohumíně, řidiči si tady ve špičce skutečně postáli a problematické tady bylo třeba najíždění do té křižovatky pro autobusy. Máme v těchto místech i tři jízdní pruhy, což je taková kolizní situace s přechodem. To by ten kruhový objezd měl taky vyřešit. A ještě v těchto místech máme křižovatky na dvou místech. Vznikne nám tady před drogerií oslepené parkoviště a tím pádem bude pro řidiče parkování i přístup k němu mnohem bezpečnější než dříve.”

Nový kruhový objezd vyřeší hned několik kolizních situací, ke kterým kvůli frekvenci na křižovatce docházelo. Na kruhový objezd budou mimo jiné navedeni také například i cyklisté, kteří museli dříve složitě přejíždět několik křižovatek.

