V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy

Na akci bylo představeno celkem 21 významných úspěchů, z nichž pět se týká špičkových oborů globální vědy a technologií, sedm hlavních ekonomických oblastí, čtyři řeší hlavní celostátní potřeby a pět se týká života a zdraví lidí.
Zahrnují klíčová odvětví, jako je umělá inteligence, letecký a kosmický průmysl, integrované obvody a zdravotnictví a pocházejí z nejrůznějších subjektů, jako jsou národní laboratoře, výzkumné a vývojové instituce, univerzity, centrální a státní podniky a přední technologické společnosti.
Mezi nejvýznamnější patří zdroj fotonů s vysokou energií, vyvinutý Ústavem fyziky vysokých energií Čínské akademie věd, který byl nyní uveden do zkušebního provozu.
Tímto krokem vstoupila Čína do éry 4.0 v oblasti zdrojů synchrotronového záření. Pan Weimin, ředitel projektu, popsal toto zařízení jako „mimořádně jasné vysokoenergetické světlo, které osvětluje mikroskopický svět a pomáhá řešit zásadní vědecké výzvy".
HEPS, známý jako „superlupa" a obří „rentgenový přístroj", je prvním zdrojem vysoce výkonného synchrotronového záření čtvrté generace v Asii. Podle institutu by zařízení mělo podporovat nejméně 90 vysoce výkonných svazků, přičemž v první fázi již bylo vybudováno 14 uživatelských svazků a jeden testovací svazek.
Po dokončení umožní výzkumníkům zkoumat mikrostruktury a jejich procesy vzniku a vývoje v dosud nevídaných podrobnostech.
Dalším významným úspěchem byl FlagOS 2.0, systém s otevřeným zdrojovým kódem inteligentního výpočetního softwaru, který podporuje více než 20 běžných čipů umělé inteligence a který uvedla na trh Pekingská akademie umělé inteligence.
Očekává se, že tento projekt bude sloužit jako klíčový základ pro čínský základní software v oblasti umělé inteligence, podpoří rozsáhlé využití domácího výpočetního výkonu a umožní nezávislý a řiditelný rozvoj tohoto odvětví.
