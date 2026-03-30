V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy

Peking 30. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Toto je zpravodajský článek z China Daily: V neděli 29. března byla v rámci závěrečného ceremoniálu Fóra Zhongguancun 2026 představena řada vědeckých a technologických průlomů.

Na akci bylo představeno celkem 21 významných úspěchů, z nichž pět se týká špičkových oborů globální vědy a technologií, sedm hlavních ekonomických oblastí, čtyři řeší hlavní celostátní potřeby a pět se týká života a zdraví lidí.

Zahrnují klíčová odvětví, jako je umělá inteligence, letecký a kosmický průmysl, integrované obvody a zdravotnictví a pocházejí z nejrůznějších subjektů, jako jsou národní laboratoře, výzkumné a vývojové instituce, univerzity, centrální a státní podniky a přední technologické společnosti.

Mezi nejvýznamnější patří zdroj fotonů s vysokou energií, vyvinutý Ústavem fyziky vysokých energií Čínské akademie věd, který byl nyní uveden do zkušebního provozu.

Tímto krokem vstoupila Čína do éry 4.0 v oblasti zdrojů synchrotronového záření. Pan Weimin, ředitel projektu, popsal toto zařízení jako „mimořádně jasné vysokoenergetické světlo, které osvětluje mikroskopický svět a pomáhá řešit zásadní vědecké výzvy".

HEPS, známý jako „superlupa" a obří „rentgenový přístroj", je prvním zdrojem vysoce výkonného synchrotronového záření čtvrté generace v Asii. Podle institutu by zařízení mělo podporovat nejméně 90 vysoce výkonných svazků, přičemž v první fázi již bylo vybudováno 14 uživatelských svazků a jeden testovací svazek.

Po dokončení umožní výzkumníkům zkoumat mikrostruktury a jejich procesy vzniku a vývoje v dosud nevídaných podrobnostech.

Dalším významným úspěchem byl FlagOS 2.0, systém s otevřeným zdrojovým kódem inteligentního výpočetního softwaru, který podporuje více než 20 běžných čipů umělé inteligence a který uvedla na trh Pekingská akademie umělé inteligence.

Očekává se, že tento projekt bude sloužit jako klíčový základ pro čínský základní software v oblasti umělé inteligence, podpoří rozsáhlé využití domácího výpočetního výkonu a umožní nezávislý a řiditelný rozvoj tohoto odvětví.

 

KONTAKT: Xiaoxing Zhang, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn

Zdroj: China Daily

 

 

 

 

