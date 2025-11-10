V České Lípě pokračují dopravní omezení

Kristýna Kňákal Brožová, mluvčí České Lípy: „Liberecký kraj pokračuje v humanizaci Děčínské ulice s tím, že od 10. října se uzavírka posunula o další úsek. Znamená to, že úsek, který se dělal předtím, je již uvolněn, a uzavírky se přesunuly do jiné části ulice.“
Děčínská ulice je teď částečně uzavřená. Provoz tam kyvadlově řídí semafory a ve špičkách pracovníci stavby. Má to zajistit plynulejší provoz.
Kristýna Kňákal Brožová, mluvčí České Lípy: „Je samozřejmě možné objet Děčínskou ulici místními komunikacemi.“
Řidiči si tak mohou vybrat, jak lokalitou projedou. Buď se zdrží u kyvadlového průjezdu, nebo projedou okolní úzké ulice.
Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana: „Probíhá tam kompletní rekonstrukce vozovky včetně pokládky dešťové kanalizace. Město v rámci své stavby buduje chodníky.“
Podle jeho slov Rada kraje schválila i dodatek ke smlouvě, který řeší dopravní opatření, prodloužení pokládky dešťové kanalizace a úpravu stavebních prací při budování podloží.
Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana: „Měla by navázat rekonstrukce druhé části komunikace. Teď do zimy musí být provedena opatření, aby byla stavba zprůjezdněná.“
Celá stavba by pak měla být dokončena na jaře příštího roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
