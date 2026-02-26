V Českém Krumlově se otevře poradna pro odvykání kouření

Autor:
  8:22
Praha 25. února 2026 (PROTEXT) - V rámci projektu Město bez kouře vzniká v Českém Krumlově nová adiktologická poradna. Nabídne odbornou pomoc lidem, kteří se rozhodli přestat kouřit. Poradnu povede renomovaná odbornice na léčbu závislostí MUDr. Marie Kuklová.

Zřízení adiktologické poradny navazuje na zapojení města Český Krumlov do projektu Město bez kouře, jehož cílem je podporovat zdravější životní styl a nabídnout kuřákům potřebnou pomoc. Právě nedostupnost odborné péče patří dlouhodobě k nejčastěji zmiňovaným bariérám při odvykání kouření. Nová poradna má tuto mezeru pomoci zaplnit.

„Nechceme kuřákům nic zakazovat ani je poučovat. Chceme jim nabídnout pomoc ve chvíli, kdy sami cítí, že už cigarety ve svém životě nechtějí,“ říká Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov. „Adiktologická poradna je konkrétní službou pro občany Českého Krumlova a blízkého okolí. Jednou měsíčně nabídneme odbornou pomoc přímo ve městě, aby nemuseli občané vážit cestu do ambulance Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.“

Novou poradnu, která se zaměřuje na pomoc kuřákům při odvykání, najdou obyvatelé Českého Krumlova v budově na náměstí Svornosti 2 (nad infocentrem), vždy první pracovní pondělí v měsíci od 15 do 18 hodin. Rezervace konkrétního termínu návštěvy poradny je možná prostřednictvím mailu cesky.krumlov@mestobezkoure.cz. Informace o možnostech rezervace termínu naleznou občané také na stránkách města: https://www.ckrumlov.cz/cz/mesto-bez-koure/.

Odbornou garantkou českokrumlovské poradny je MUDr. Marie Kuklová, psychiatrička, adiktoložka a kognitivně-behaviorální psychoterapeutka, která se léčbě závislostí věnuje od roku 2003 a působí v Psychiatrická léčebna Červený Dvůr. Ve své praxi dlouhodobě zdůrazňuje individuální přístup a práci s hlubšími souvislostmi závislostního chování.

„Závislost na nikotinu není jen otázkou silné vůle. Velmi často souvisí se stresem, úzkostí, neřešenými problémy nebo dlouhodobými návyky. Smyslem naší práce není člověka soudit, ale pomoci mu pochopit vlastní motivace a najít reálnou cestu ke změně, která bude dlouhodobě udržitelná,“ říká MUDr. Marie Kuklová.

Poradna je koncipována jako pravidelná služba dostupná široké veřejnosti. První konzultační odpoledne se uskuteční v pondělí 2. března 2026. Poradna bude fungovat zpravidla každé první pondělí v měsíci od 15:00 do 18:00 hodin. Další plánované termíny pro 1. pololetí roku 2026 jsou 13. dubna, 11. května a 1. června.

Součást širší vize Města bez kouře

Adiktologická poradna je dalším praktickým krokem projektu Město bez kouře, který v Českém Krumlově staví na otevřené komunikaci, osvětě a kultivaci veřejného prostoru. Cílem není vytlačovat kuřáky na okraj, ale nabídnout jim podporu ve chvíli, kdy sami hledají cestu ke změně.

Projekt Město bez kouře se v ČR postupně rozvíjí od roku 2019 a ukazuje, že města mohou sehrát aktivní roli při podpoře zdravějšího životního stylu svých obyvatel – citlivě, bez moralizování a s důrazem na konkrétní pomoc.

Město bez kouře je dlouhodobá iniciativa českých měst zaměřená na podporu zdravějšího životního stylu, kultivaci veřejného prostoru a pomoc lidem, kteří se rozhodli přestat kouřit. Projekt staví na osvětě, dostupnosti odborné pomoci a praktických krocích, nikoli na zákazech nebo restrikcích.

K iniciativě se postupně přihlásily Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn, Český Krumlov a Kutná Hora. Vznik adiktologické poradny v Českém Krumlově je jedním z konkrétních kroků, jehož cílem je zvýšit dostupnost odborné pomoci kuřákům, kteří chtějí změnit svůj životní styl. Projekt vzniká ve spolupráci měst a společnosti Philip Morris ČR, která dlouhodobě komunikuje vizi budoucnosti bez cigaretového kouře.

 

Zdroj: Město Český Krumlov

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Přijďte v neděli do Faunaparku nakrmit zvířátka. Na děti se těší i Madlenka s Kájínkem

Je důležité na morčátko v klidu mluvit, aby si zvyklo na hlas.

Naplňte krmítka zobáním pro ptáčky a vlašskými ořechy krmítka pro veverky. Do krmítka dosáhnou i ti nejmenší.

26. února 2026

Aby se nemuseli stěhovat daleko. Město přestaví kulturák na byty pro seniory

Bývalý kulturní dům ve žďárské ulici Na Úvoze už dlouho svému účelu neslouží....

Lidem, kteří se ve stáří odmítají stěhovat do pečovatelských domů na opačném konci města, chtějí vyjít vstříc ve Žďáře nad Sázavou. Radnice zvažuje, že seniorské bydlení vybuduje přímo v jejich...

26. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Lesníci zpřístupní lidem oboru u Jirkova. Současný stav je neudržitelný, říkají

Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.

Dlouhé roky je část lesa u zámku Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku oplocena a lidé sem nemohou volně vstupovat, kdykoliv chtějí. Teď lesníci oboru ruší. Ploty do konce března zmizí a les bude...

26. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Vlhké a mokré silnice na Vsetínsku mohou v lesních úsecích namrzat

ilustrační snímek

Vlhké a mokré silnice na Vsetínsku mohly dnes ráno v zastíněných lesních úsecích při poklesu teplot namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní...

26. února 2026  6:57,  aktualizováno  6:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Každý druhý Čech nerozumí svému vyúčtování za energie

26. února 2026  8:30

V Českém Krumlově se otevře poradna pro odvykání kouření

26. února 2026  8:22

Vědci z ostravské Technické univerzity pomohou lékařům s inovacemi

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB...

Zlepšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče v Česku má pomoci nová iniciativa Zdravotnictví 4. 0 Challenge, kterou představil na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity...

26. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Ikonický tubus metra čeká po třiceti letech oprava, pracovat se bude za provozu

Tubus metra linky B spojující stanice Hůrka a Lužiny.

Ikonický úsek metra linky B, tři desítky let sloužící most přes Centrální park Jihozápadního Města mezi stanicemi Hůrka a Lužiny, čeká oprava za desítky milionů korun. Pokud půjde vše podle plánů,...

26. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Vřískot 7 vstupuje do kin. Návrat Sidney Prescott i Moniky z Přátel v nejtemnějším pokračování série

Maska Ghostface se stala tak populární, že ji mnoho lidí bezpečně pozná, a to i...

Kultovní hororová série Vřískot slaví téměř třicet let od premiéry a do kin přichází už sedmý díl. Neve Campbell se vrací jako Sidney Prescott, Courteney Cox zůstává stálicí celé ságy a nový...

26. února 2026

Kraj pošle obcím na opravy 48 milionů

Zpráva z vašeho okresu

Ústecký kraj chce v letošním roce rozdělit malým obcím 48 milionů korun z programu obnovy venkova, je to o tři miliony víc než loni. Peníze mohou použít na opravy fasád obecních úřadů, výměnu oken a...

26. února 2026  6:59

Chlapi si něco pořídí a pak chtějí, abych jim přesvědčil manželku, říká galerista

Michal Gratcl kombinuje ve své brněnské Galerii Graciano obrazy, šperky a...

Galerista Michal Gratcl kombinuje obrazy, šperky a starožitnosti. Nyní rozšiřuje prostory své Galerie Graciano ve Veselé ulici v centru Brna o bývalý obchod s oblečením ve vedlejším domě. Toto místo...

26. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

RECENZE: Čaroděj z Kremlu ukazuje, jak se Vladimir Putin dostal k moci

Jude Law ztvárnil Putina s chutí, Paul Dano (vpravo) je v roli Vadima Baranova...

Vydejte se na výlet, který začíná vekslováním magneťáků a končí zvěrstvy na Ukrajině. Jude Law v roli Vladimira Putina vám ukáže, proč ho ruský lid obdivuje a vlastně i potřebuje.

26. února 2026  5:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.