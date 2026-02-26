V Českém Krumlově se otevře poradna pro odvykání kouření

Zřízení adiktologické poradny navazuje na zapojení města Český Krumlov do projektu Město bez kouře, jehož cílem je podporovat zdravější životní styl a nabídnout kuřákům potřebnou pomoc. Právě nedostupnost odborné péče patří dlouhodobě k nejčastěji zmiňovaným bariérám při odvykání kouření. Nová poradna má tuto mezeru pomoci zaplnit.
„Nechceme kuřákům nic zakazovat ani je poučovat. Chceme jim nabídnout pomoc ve chvíli, kdy sami cítí, že už cigarety ve svém životě nechtějí,“ říká Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov. „Adiktologická poradna je konkrétní službou pro občany Českého Krumlova a blízkého okolí. Jednou měsíčně nabídneme odbornou pomoc přímo ve městě, aby nemuseli občané vážit cestu do ambulance Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.“
Novou poradnu, která se zaměřuje na pomoc kuřákům při odvykání, najdou obyvatelé Českého Krumlova v budově na náměstí Svornosti 2 (nad infocentrem), vždy první pracovní pondělí v měsíci od 15 do 18 hodin. Rezervace konkrétního termínu návštěvy poradny je možná prostřednictvím mailu cesky.krumlov@mestobezkoure.cz. Informace o možnostech rezervace termínu naleznou občané také na stránkách města: https://www.ckrumlov.cz/cz/mesto-bez-koure/.
Odbornou garantkou českokrumlovské poradny je MUDr. Marie Kuklová, psychiatrička, adiktoložka a kognitivně-behaviorální psychoterapeutka, která se léčbě závislostí věnuje od roku 2003 a působí v Psychiatrická léčebna Červený Dvůr. Ve své praxi dlouhodobě zdůrazňuje individuální přístup a práci s hlubšími souvislostmi závislostního chování.
„Závislost na nikotinu není jen otázkou silné vůle. Velmi často souvisí se stresem, úzkostí, neřešenými problémy nebo dlouhodobými návyky. Smyslem naší práce není člověka soudit, ale pomoci mu pochopit vlastní motivace a najít reálnou cestu ke změně, která bude dlouhodobě udržitelná,“ říká MUDr. Marie Kuklová.
Poradna je koncipována jako pravidelná služba dostupná široké veřejnosti. První konzultační odpoledne se uskuteční v pondělí 2. března 2026. Poradna bude fungovat zpravidla každé první pondělí v měsíci od 15:00 do 18:00 hodin. Další plánované termíny pro 1. pololetí roku 2026 jsou 13. dubna, 11. května a 1. června.
Součást širší vize Města bez kouře
Adiktologická poradna je dalším praktickým krokem projektu Město bez kouře, který v Českém Krumlově staví na otevřené komunikaci, osvětě a kultivaci veřejného prostoru. Cílem není vytlačovat kuřáky na okraj, ale nabídnout jim podporu ve chvíli, kdy sami hledají cestu ke změně.
Projekt Město bez kouře se v ČR postupně rozvíjí od roku 2019 a ukazuje, že města mohou sehrát aktivní roli při podpoře zdravějšího životního stylu svých obyvatel – citlivě, bez moralizování a s důrazem na konkrétní pomoc.
Město bez kouře je dlouhodobá iniciativa českých měst zaměřená na podporu zdravějšího životního stylu, kultivaci veřejného prostoru a pomoc lidem, kteří se rozhodli přestat kouřit. Projekt staví na osvětě, dostupnosti odborné pomoci a praktických krocích, nikoli na zákazech nebo restrikcích.
K iniciativě se postupně přihlásily Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn, Český Krumlov a Kutná Hora. Vznik adiktologické poradny v Českém Krumlově je jedním z konkrétních kroků, jehož cílem je zvýšit dostupnost odborné pomoci kuřákům, kteří chtějí změnit svůj životní styl. Projekt vzniká ve spolupráci měst a společnosti Philip Morris ČR, která dlouhodobě komunikuje vizi budoucnosti bez cigaretového kouře.
Zdroj: Město Český Krumlov