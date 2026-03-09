V českolipské Dubici jsou dopravní omezení

Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Zahájili jsme práce v křižovatce Litoměřická, U Obecního lesa, kde nově budujeme okružní křižovatku. Bude to standardní okružní křižovatka, bypass bude pouze na napojení I/9. Dokončena by měla být do 30. 5. letošního roku.“
Půjde o pětiramennou okružní křižovatku o průměru 40 metrů, do které budou napojeny ulice Litoměřická a Dubická. Součástí stavby bude také napojení k výjezdu ze stávající čerpací stanice.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Doprava bude řízená světelnou signalizací a ve špičkách regulovčíky.“
Vše by mělo být hotovo do konce května, aby stavba v sezóně nekomplikovala příjezd k nedalekému koupališti. Okružní křižovatka bude součástí budovaného obchvatu města.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Od roku 2024 budujeme jednu z etap obchvatu České Lípy Dubice - Dolní Libchava. V tuto chvíli práce probíhají po celé stavbě, jak na hlavní trase, tak na mostních objektech.“ Harmonogram stavby je totiž velmi napnutý. Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Do 30. 5. letošního roku bychom chtěli zprovoznit hlavní trasu I/9, včetně obou okružních křižovatek.“
Motoristé si ale tento úsek příliš neužijí, protože na něj zatím nenaváže další část, která má propojit Dolní Libchavu s Novým Borem.
Zdroj: POLAR televize Ostrava