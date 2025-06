V Česku se loni do insolvence dostalo 1094 firem, zejména ze stavebnictví, výroby a maloobchodu. Za pozornost stojí nárůst bankrotujících investičních společností vyšetřovaných policií

Celkem 1094 firem se loni v ČR dostalo do insolvence. To je meziroční nárůst o necelá 2 %, rok předtím to bylo 5 %. Tempo růstu firemních insolvencí v Česku tak zpomaluje. Na celkovém počtu insolvencí se opět nejvíce podílel sektor stavebnictví (16,4 %), následovaný výrobou (15,8 %) a maloobchodem (13,2 %). Do první pětice se nově dostal segment investičních společností (7,5 %). Řada z nich je přitom vyšetřována pro podezření na trestnou činnost. V rámci regionu CEE patřila ČR k zemím s nejnižšími hodnotami počtu insolvencí, ale také inflace. Vyplývá to z výroční analýzy insolvencí od společnosti Coface.

Doprava, stavebnictví a výroba – nejproblematičtější oblasti regionu CEE

Celkový počet firemních insolvencí v regionu CEE meziročně klesl o 9 %, konkrétně na 43 938 případů. Tento stav výrazně ovlivnil prudký pokles insolvencí v Maďarsku (-25,5 %), kde došlo k normalizaci po předchozím mimořádném nárůstu. Mírný úbytek hlásilo také Bulharsko (-5,7 %) a Slovensko (-3,5 %). Naopak většina zemí zaznamenala nárůst insolvencí. Nejmenší přírůstek vykázalo Česko (+ 1,86 %), na opačném konci spektra pak bylo Lotyšsko (+24,6 %) a Slovinsko (+32,4 %).

Nejvíce byly insolvencemi zasaženy sektory dopravy, stavebnictví a výroby. Tyto obory jsou vzájemně propojené a společně čelily kombinaci slabé poptávky, vysokých nákladů, problémů v dodavatelských řetězcích a geopolitických rizik. V dopravě se promítlo snížení poptávky v průmyslu, ceny pohonných hmot a růst nákladů na platy, mýta nebo obměnu vozových parků s ohledem na ekologii. Stavebnictví ovlivnily také nízké investice a vysoké úrokové sazby, což vedlo ke zpomalení nových projektů. Na výrobě, zejména u menších firem, se negativně podepsala slabá poptávka, vysoké náklady a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

„Rok 2024 lze do určité míry vnímat jako rok stabilizace,“ říká Martin Procházka, ředitel úpisu rizika pro ČR a Slovensko ze společnosti Coface. „V tomto roce jsme již nečelili významným energetickým či komoditním šokům a dodavatelské řetězce se stabilizovaly. Na druhou stranu jsme se nedočkali ani výrazného hospodářského oživení. Ceny energií klesaly jen pozvolna a firmy stále bojují o svou konkurenceschopnost. Míra nejistoty je velmi vysoká a pro přežití firmy je kvalitní řízení rizik nezbytností. Kreditní informace k prověřování obchodních partnerů v kombinaci s pojištěním pohledávek je velmi účinným nástrojem prevence nepříjemných překvapení a ochrannou před druhotnou platební neschopností.“

Insolvence v Česku tradičně „táhne“ stavebnictví, výrazné problémy mají nově také investiční společnosti

Meziroční tempo růstu insolvencí v České republice vykazuje známky klesajícího trendu. Zatímco mezi lety 2022 a 2023 činil přírůstek 50 insolvencí, loni to bylo pouze 20. Tradičně nejvíce je zastoupeno odvětví stavebnictví, které se na celkovém počtu loňských insolvencí podílelo 179 případy (16,4 %). I přesto jde o meziroční pokles o 15 případů. „České stavebnictví má nejhorší za sebou, posledních 5 měsíců pozorujeme růst stavební produkce. Přesto jde o odvětví s velmi vysokým rizikem, kde dlouhodobě evidujeme nejvyšší počty platebních incidentů a hlášených škod,“ upozorňuje Procházka.

Pomyslnou dvojkou byl sektor výroby s 15,8 %, resp. 173 případy – stejným počtem jako v roce 2023. „Český průmysl prokázal překvapivě silnou odolnost, když v trendu nárůstu insolvencí nenásledoval německou ekonomiku, do jejíchž výrobních řetězců je silně zapojen. Vzhledem k nepříznivým vnějším okolnostem je to skvělý výsledek,“ vysvětluje Procházka.

Třetí nejvyšší podíl na tuzemských insolvencích měl maloobchodní prodej (13,2 %), který si meziročně připsal dva a čtvrt procentního bodu. Přestože celkové maloobchodní tržby v roce 2024 již opět rostly, rozložení růstu nebylo rovnoměrné. Pokračuje dlouhodobý trend přesunu tržeb do oblasti e-commerce a jejich koncentrace k větším hráčům. Končí zejména tradiční prodejny, které s růstem nákladů nedokáží konkurovat a zákazníci ubývají.

Do první pětice se nově dostal segment investičních společností (7,5 %). Tento nárůst je o to závažnější, že jde často o případy s podezřením na trestnou činnost.

Insolvenční kauzy roku 2024 ve znamení oceli a investic

Závazky přesahující 5 miliard korun, neúspěšná restrukturalizace a řada nepříznivých vnějších i vnitřních vlivů jsou hlavními motivy největší insolvence roku 2024 – oceláren Liberty Ostrava.

Ze segmentu investičních společností stojí za zmínku dvě kauzy. První se týká investiční skupiny Premiot Group, která se zaměřovala především na investice do nemovitostí a realitní development. Emitovala dluhopisy v hodnotě přibližně 2–3 miliardy korun se slibovaným výnosem kolem 8 % ročně. Insolvence byla zahájena u více než dvaceti společností Premiot Group, v několika případech také běží trestní řízení pro podezření z podvodu.

Druhý investiční případ je spojený s akvaponickou farmou Future Farming. Na ni podali insolvenční návrh její zaměstnanci kvůli nevyplácení mezd. Skupina Future Farming a její mateřský holding GFF nebyly schopny splácet ani závazky z dluhopisů, které vydaly v objemu přes jednu miliardu korun.

Doma mírné oživení a stabilita, venku rizika a nejistota

Ekonomický výhled na rok 2025 je lehce optimistický. Společnost Coface očekává, že trend růstu insolvencí v ČR bude opět zpomalovat. Jedna z nejnižších inflací v regionu v kombinaci se snižováním úrokových sazeb mohou být impulzem pro nastartování českého stavebnictví. Lze také očekávat posilování výkonu sektoru maloobchodního prodeje. Prvek nejistoty naopak představuje ekonomicko-politická situace v okolních zemích, zejména v Německu. Výraznou roli mají také obtížně předvídatelné kroky současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

„Česko je z povahy malé otevřené exportně orientované ekonomiky velmi zranitelné vůči riziku eskalace obchodních válek. Náhlé přerušení obchodu v důsledku nepředvídatelných geopolitických rozhodnutí může ohrozit i jinak ziskové a stabilní firmy. Míra nejistoty je dnes extrémní a pojištění pohledávek proto nabývá na významu,“ dodává Procházka.

