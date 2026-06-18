V Česku se ročně prodají miliony kartuší. Novinka od Pattexu sníží odpad o 73 %

Nové kartuše nahrazují plast 100% recyklovaným kartonem s vnitřní hliníkovou fólií.
„Když se podíváte na množství odpadu ve stavebnictví, dává smysl začít právě u obalů,“ říká Irena Kovářová, marketingová manažerka firmy Henkel. Podle ní firma postupně zavede nové kartuše u tmelů, silikonů a montážních lepidel. Do budoucna zcela nahradí původní plastové obaly.
Důležitou součástí nové kartuše je také systém otevírání bez použití nože tzv. „NO-CUT“. Ten přispívá k rychlejšímu, pohodlnějšímu a přesnějšímu nanášení produktu. K otevření není potřeba používat nůž, stačí jen odstranit horní uzávěr, našroubovat špičku, vložit kartuši do aplikační pistole a mačkat kohoutek, dokud materiál nezačne vytékat.
„Mnoho lidí dnes plastovou špičku při otevírání poškodí nebo ji odřízne nešikovně. Nový systém NO-CUT je bezpečnější, zejména při práci na střeše nebo na žebříku,“ uvádí důvody pro změnu Irena Kovářová a dodává: „Chtěli jsme odstranit krok, který je zbytečný a často vede k plýtvání.“
Redesign balení zároveň prodlužuje dobu skladování z 18 na až 36 měsíců. Vývoji předcházely dva roky testování s více než 3000 profesionály i kutily, kteří se podíleli na tvorbě nové kartuše.
Klíčovým požadavkem bylo zachovat stejný způsob práce bez nutnosti učit se jiné pracovní postupy. Nové kartuše Pattex se na českém trhu začaly prodávat od května 2026.
Zdroj: Henkel
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