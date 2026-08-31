V Česku startuje Linka okamžité psychické podpory. S odborníkem má člověka spojit ve chvíli, kdy pomoc skutečně potřebuje

Služba reaguje na situace, kdy člověk potřebuje pomoc právě v danou chvíli – při úzkosti, vztahové či osobní krizi, vyhoření, psychickém přetížení, problémech se závislostmi nebo v jiné obtížné životní situaci.
„V praxi se opakovaně setkávám s lidmi, kteří pomoc potřebují dnes – ne za několik týdnů. Často přitom nepotřebují okamžitě dlouhodobou terapii. Potřebují někoho kvalifikovaného, s kým mohou svoji situaci probrat, zorientovat se v ní a zjistit, co udělat dál. Právě z této zkušenosti vznikla Linka okamžité psychické podpory,“ říká zakladatel projektu Bc. Jiří Vacek, MBA, psychoterapeut a adiktologický poradce.
Desítky tisíc neodbavených hovorů
Potřebu dostupné psychické pomoci ukazují také údaje zveřejněné letos v létě českými médii. iROZHLAS.cz v červenci informoval, že dvě linky provozované organizací Cesta z krize od ledna do května 2026 vyřídily více než 5800 hovorů, zatímco dalších 64.145 hovorů zůstalo neodbavených. V květnu a červnu se podle zástupkyně organizace na jejich linky nedovolalo v průměru více než 13.000 lidí měsíčně. Tématu kapacit a financování krizových linek se následně věnovaly také Seznam Zprávy.
„Nechceme nahrazovat bezplatné krizové linky. Ty mají v systému zásadní a nezastupitelnou roli. Nabízíme další možnost pro člověka, který potřebuje s odborníkem mluvit právě teď a je připraven si tuto službu uhradit,“ vysvětluje Jiří Vacek.
Jak LOPP funguje
Člověk si prostřednictvím webu aktivuje kredit a následně se telefonicky spojí s odborníkem, který má právě službu. Rozhovor nemá nahrazovat dlouhodobou psychoterapii nebo psychiatrickou péči. Jeho cílem je pomoci člověku zvládnout aktuální situaci, zorientovat se v ní, pojmenovat možné další kroky a v případě potřeby doporučit navazující odbornou pomoc.
LOPP je dostupná každý den od 7:00 do 23:00. Služba je placená, cena činí 49,- Kč za minutu.
Odborné zajištění
Odbornou garantkou Linky okamžité psychické podpory je PhDr. Lucie Salačová. Na odborném směřování projektu se v rámci odborné rady podílejí také Mgr. Kateřina Dunovská a MUDr. Martin Petrovský.
LOPP není zdravotní službou a nenahrazuje psychiatrickou péči, dlouhodobou psychoterapii ani bezplatné krizové a tísňové linky. Při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví je nutné kontaktovat 155 nebo 112.
Základní informace
- Zahájení provozu: 1. září 2026
- Provoz: denně 7:00–23:00
- Pro koho: od 15 let
- Cena: 49,- Kč/min
- Telefon linky: 245 009 909
- Web: okamzitapodpora.cz
- Provozovatel: Národní linka psychické pomoci s.r.o.
Zdroje
- iROZHLAS.cz, 19. 7. 2026 – „Místo rozšíření možný zánik. Povinná krizová linka přišla o část státních peněz, další shání ve sbírce.
- “Seznam Zprávy, 20. 7. 2026 – „Duševní zdraví jako priorita? Po škrtech ministerstva hrozí konec krizové linky.“
Zdroj: Linka okamžité psychické podpory
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.