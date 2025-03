V Česku vzniká vývojové středisko doručovacích dronů

13:36

Praha 18. března 2025 (PROTEXT) - Česká společnost Aerovision otevírá v areálu příbramského letiště vlastní vývojové centrum dronů. Ty by měly nejpozději už za rok začít doručovat zásilky zákazníkům ve městech a dopravovat i těžší náklady na delší vzdálenosti. „Postupně budeme testovat různé koncepce a pohony dronů na rychlé a efektivní doručování zásilek nejen po městě, ale i po celém Česku. Podobně jako v jiných zemích by tyto drony mohly brzy z části nahradit nevzhledné výdejní boxy ve městech. Souběžně spouštíme i vývoj a testování cargo dronů s nosností až 300 kilogramů, které by mohly vozit náklad například na trasách mezi Prahou a Ostravou,“ vysvětluje majitel společnosti Aerovision Group Martin Havaš.